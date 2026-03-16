El amor después del amor: las imágenes que confirmarían el romance entre Fito Páez y Sofía Gala

El reconocido músico Fito Páez se convirtió en el centro de todas las miradas tras su histórico show en Rosario por un motivo extraoficial. Las imágenes capturadas detrás del escenario junto a la actriz Sofía Gala reavivaron con fuerza las versiones de un vínculo sentimental que ya era un secreto a voces en el ambiente.

Desde hace varias semanas, el mundo del espectáculo sigue de cerca los movimientos de la dupla. Aunque optaron por el bajo perfil, los gestos cómplices y las apariciones conjuntas en eventos privados alimentaron las especulaciones de los fanáticos en las redes sociales.

El momento clave ocurrió este domingo durante el recital gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera . Un video mostró a los protagonistas caminando relajados por la zona de camarines, luciendo un estilo coordinado de negro y anteojos oscuros.

Las pistas del romance en Rosario

La euforia de los seguidores no tardó en manifestarse con mensajes de apoyo tras verlos caminar uno al lado del otro. "Los quiero enamorados" y "son una bomba juntos" fueron algunos de los comentarios más repetidos por el público presente.

Durante el concierto, el propio cantante lanzó un guiño que terminó de encender las alarmas de los medios nacionales. Frente a trescientas mil personas, cambió la letra de una canción para confesar una frase que se toma como cita textual: "estoy loco por Sofi Gala".

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El show fue un reencuentro histórico entre el artista y su ciudad natal, pero la presencia de la actriz le sumó un condimento extra. La cercanía entre ambos fue evidente durante toda la jornada, dejando de lado los intentos de mantener el vínculo rodeado de misterio.

La bendición de Moria Casán a la pareja

La madre de la actriz, fiel a su estilo, no esquivó el tema y reaccionó con entusiasmo al ver las imágenes. En una entrevista previa, la diva había definido el vínculo de una manera muy particular, resaltando la conexión cultural que comparten.

En una cita textual, la One expresó: "Ellos se adoran. Son tribu, familia. La pareja es melómana. Divinos. Se adoran como amigos. Sofía tiene una cultura musical impresionante y ahora están como amigos de toda la vida. Divinos, divinos. Se adoran y yo lo adoro a Fito".

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A pesar de esa definición, Moria dejó la puerta abierta al misterio con otra frase contundente: "No, pareja no son, qué sé yo. Habrán tenido algún contacto en algún momento del día. Pero ellos son muy especiales". Sus risas sugirieron que hay algo más que una simple amistad.

Al observar el video donde se los ve caminando abrazados, la conductora no pudo ocultar su orgullo por la relación. "Rodolfo Páez, sos un prócer maravilloso, te adoro", manifestó. Mientras, al observar a su hija comentó: "Qué diosa ella, mi cría".