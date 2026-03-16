La respuesta de OSEP tras la muerte del trabajador en el Frank Romero Day y las acusaciones por falta de medicación

La obra social emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones y brindar su versión

La muerte de un hombre de 60 años en el Teatro Griego Frank Romero Day generó fuertes repercusiones y abrió una polémica en torno al acceso a su tratamiento médico. La víctima fue identificada como Fabían Rentería , empleado de la cooperativa de limpieza El Algarrobo . La respuesa de OSEP en un comunicado.

Tras el hecho, la presidenta de la entidad, Mayra Gómez , aseguró públicamente que el trabajador llevaba nueve meses sin recibir su medicación y responsabilizó a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) . Horas después de esas declaraciones, la obra social emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones y brindar su versión de los hechos.

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Trágica muerte de un hombre durante la limpieza del Teatro Griego Frank Romero Day

Según informaron desde la Dirección de Cultura , Rentería se encontraba realizando tareas de limpieza en las inmediaciones del Teatro Griego Frank Romero Day cuando sufrió una descompensación .

Desde la cooperativa explicaron que el objetivo de las tareas era recuperar materiales reciclables , una actividad que realizan de manera periódica con autorización de la productora encargada de organizar el evento.

Rentería se encontraba realizando tareas de limpieza en las inmediaciones del Teatro Griego

De acuerdo con la información oficial difundida posteriormente, el hombre habría fallecido como consecuencia de un infarto masivo.

La acusación de la cooperativa

Tras conocerse el fallecimiento, la presidenta de la cooperativa El Algarrobo, Mayra Gómez, cuestionó públicamente la cobertura médica del trabajador.

Según afirmó, Rentería no recibía su medicación desde hacía nueve meses, situación que, según sostuvo, habría afectado su estado de salud.

Las declaraciones generaron una fuerte repercusión y motivaron la respuesta de la obra social provincial

La respuesta de OSEP

A través de un comunicado, OSEP señaló que, según los registros de su sistema, el afiliado contaba con un plan especial que cubría el 100% de su medicación, prescripta por profesionales y disponible mensualmente para su retiro en farmacias mediante recetas cargadas en la aplicación.

image.png Acuerdo entre OSEP San Rafael y Cruz Roja Argentina.

De acuerdo con la información oficial, Rentería retiró y consumió sus medicamentos hasta julio de 2025. Sin embargo, entre agosto y noviembre de ese año las recetas fueron emitidas y estuvieron disponibles, pero no habrían sido utilizadas para retirar los fármacos.

OSEP también indicó que en octubre de 2025 venció el Certificado Único de Discapacidad (CUD) del afiliado y, con ello, el plan de cobertura correspondiente

Según detallaron, el 20 de octubre de ese año se notificó al paciente sobre la necesidad de renovar la documentación para continuar con el plan especial de cobertura total. A pesar de esta situación administrativa, la obra social aseguró que no se interrumpió el acceso a la medicación.

En este sentido, el 12 de enero de 2026 se autorizó un plan ambulatorio para los medicamentos Entresto, Aldactone A 25, Lasix, Corbis y Forxiga, con el objetivo de que Fabián Rentería pudiera continuar con su tratamiento mientras gestionaba la renovación del CUD. No obstante, esa receta tampoco habría sido utilizada.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2026 el certificado fue renovado, lo que permitió volver a gestionar el plan de discapacidad. Sin embargo, siempre según los registros del sistema de OSEP, las recetas disponibles tampoco fueron utilizadas para retirar los medicamentos en los meses posteriores.

OSEP habló de "falta de adherencia al tratamiento"

Ante este escenario, la obra social sostuvo que la medicación estuvo disponible y cubierta en distintas modalidades, aunque no fue retirada en reiteradas oportunidades.

Según indicó la institución, esto evidenciaría una falta de adherencia al tratamiento, por motivos que la entidad aseguró desconocer.

En el comunicado, OSEP expresó su pesar por el fallecimiento del trabajador, aunque consideró "imprescindible" aclarar la situación frente a afirmaciones públicas que, según sostuvo, no coinciden con los registros del sistema.

teatro griego Frank Romero Day, preparativos vendimia 2026 La víctima fue identificada como Fabían Rentería, empleado de la cooperativa de limpieza El Algarrobo - Ilustrativa Foto: Daniel Cano

Finalmente, la obra social informó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales frente a las acusaciones realizadas por la presidenta de la cooperativa, al considerarlas agraviantes y sin sustento en la información verificable de la institución.