Murió Luis Puenzo: el director de cine que le dio a la Argentina su primer premio Oscar

El cine argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse que murió Luis Puenzo este martes . El reconocido cineasta tenía 80 años y fue una pieza fundamental para nuestra cultura, logrando que el mundo entero pusiera sus ojos en las historias locales gracias a su compromiso inquebrantable con la memoria y la verdad.

La noticia fue confirmada oficialmente por Argentores, entidad de la que era socio y referente indiscutido. Puenzo falleció en la Ciudad de Buenos Aires, dejando un vacío imposible de llenar en una industria que ayudó a profesionalizar y proyectar internacionalmente durante más de cuatro décadas de labor constante.

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Fue un hombre que supo retratar la realidad social y política con una sensibilidad única en cada uno de sus proyectos. Además de su éxito en las pantallas, se desempeñó como presidente del INCAA , demostrando siempre un fuerte compromiso institucional con el desarrollo del arte audiovisual en todo el territorio nacional.

Su obra cumbre, "La historia oficial" , se estrenó en un momento clave de la transición democrática argentina y se convirtió en un símbolo. El 24 de marzo de 1986, la película alcanzó la gloria máxima al recibir el premio de la Academia de Hollywood como mejor película extranjera, marcando un antes y un después.

Aquella noche, al recibir la estatuilla, pronunció un discurso que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del pueblo. Recordó el aniversario del golpe militar y expresó que, tras la pesadilla, el país estaba empezando a tener nuevos sueños, un mensaje de esperanza que conmovió a los espectadores de todo el mundo.

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La trayectoria del director en el cine mundial

Su carrera no se detuvo en aquel éxito inicial y logró consolidarse en el mercado internacional con producciones de alto nivel. Dirigió títulos de gran envergadura como "Gringo viejo", basada en la novela de Carlos Fuentes, y "La peste", donde adaptó con maestría la célebre obra literaria de Albert Camus.

La versatilidad de este gran artista le permitió transitar diversos géneros y escalas de producción con la misma solvencia técnica. Cerró su ciclo como realizador con "La puta y la ballena", una pieza que reafirmó su capacidad para contar historias íntimas con una estética visual sumamente cuidada y un profesionalismo envidiable.

Hoy la comunidad artística lo despide con un respeto inmenso por su coherencia artística y su incansable búsqueda de excelencia. Sus colegas coinciden en que fue un visionario que abrió las puertas para que las nuevas generaciones de cineastas pudieran soñar con una cinematografía argentina de calidad y exportación.