Trágica muerte de un hombre durante la limpieza del Teatro Griego Frank Romero Day

La muerte ocurrió en las inmediaciones al ingreso del Teatro Griego Frank Romero Day.

Un recuperador urbano de 60 años falleció trágicamente al sufrir un aparente infarto en las inmediaciones del Teatro Griego Frank Romero Day , durante la limpieza del predio tras la última noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 con el concierto de Abel Pintos.

Se trata de Fabián Rentería, de 60 años, miembro de la cooperativa de limpieza El Algarrobo, cuya asociación trabajaba con el objetivo de recuperar material reciclable.

El hombre, tras terminar su trabajo de recolección, sufrió una descompensación y falleció cuando era trasladado al hospital Lagomaggiore.

Según informaron desde la Dirección de Cultura, Rentería se encontraba desarrollando labores de limpieza en las zonas aledañas al teatro cuando sufrió una descompensación.

Desde la Cooperativo agregaron que el objetivo era recuperar materiales reciclables, una actividad que realiza periódicamente la cooperativa con autorización de la productora que organiza el evento. Luego se concreta la limpieza total del predio.

Lo cierto es que, de acuerdo a la información oficial, el hombre habría fallecido debido a un infarto masivo.

Mayra Gómez, titular de la cooperativa, El Algarrobo, denunció que Rentería llevaba 9 meses sin su medicación debido a que la obra social OSEP no hacía entrega de cada uno de los cuatro remedios que debía tomar diariamente el hombre.

La muerte de Rentería causó una fuerte conmoción, más aún recordando que días antes del Acto Central había fallecido un operario cuando se preparaba el Tratro Griego para la realización de la Vendimia 2026.