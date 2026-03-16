16 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Maipú

Lo detuvieron en Maipú por una brutal agresión a su hermana policía

Un hombre fue detenido por una brutal agresión a su hermana policía, en una casa del barrio Reconquista de Maipú.

Terrible agresión en Maipú. (Foto ilustrativa).

Terrible agresión en Maipú. (Foto ilustrativa).

 Por Pablo Segura

Un hombre de 27 años quedó detenido a disposición de la justicia luego de tirotear la casa de su hermana policía en Maipú, en tanto que la víctima, como así también otros integrantes de la familia, se salvaron de milagro de la agresión.

La agresión ocurrió en horas de la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Reconquista, en Maipú, donde luego la policía capturó a Agustín Carpio (27), quien en las próximas horas será imputado formalmente por lo ocurrido.

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En tanto que su hermana, efectivo policial de la provincia, también fue sometida a un procedimiento de rigor ante este tipo de casos y por lo tanto se le retuvo su arma reglamentaria.

Lo detuvieron por tirotear la casa de su hermana policía en Maipú

Según fuentes policiales, cerca de la 1.20 de este lunes ingresaron varios llamados al 911 para denunciar que un hombre estaba tiroteando una casa en el barrio Reconquista de Maipú.

Cuando la policía llegó al lugar logró la captura del sospechoso, y confirmó que la damnificada era una efectivo policial, quien se encontraba con su hija y otros familiares.

El individuo, quien contaba con restricción de acercamiento, efectuó varios disparos contra la fachada del hogar, con una pistola calibre 22. Esas vainas fueron incautadas y puestas a disposición de la justicia.

De milagro, las víctimas resultaron ilesas. En las próximas horas declararán para aportar más datos de lo ocurrido.

Mientras tanto, por protocolo, la efectivo fue asistida por organismos dependiente del Ministerio de Seguridad.

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