12 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Maipú

Mega operativo policial en Maipú: 12 aprehendidos

Los efectivos de la Policía de Mendoza realizaron un operativo en Maipú con controles viales y de personas.

Uno de los controles fijos que se instalaron en Maipú.

Uno de los controles fijos que se instalaron en Maipú.

 Por Pablo Segura

La Policía de Mendoza desplegó un mega operativo de alto impacto en Maipú con controles vehiculares, patrullajes preventivos y verificación biométrica de personas en distintos puntos estratégicos del departamento, dejando como resultado la aprehensión de 12 personas.

Lee además
Los operativos se desarrollaron durante las últimas horas en los departamentos de Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz

Varios procedimientos policiales dejaron un saldo inesperado en el Gran Mendoza
Todas las motos secuestradas en Las Heras. 

Masivo secuestro de motos tras un operativo en Las Heras

El operativo fue coordinado por la Jefatura Departamental Maipú y contó con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP).

Operativo de la Policía de Mendoza en Maipú: 12 aprehendidos

Durante la jornada, los efectivos realizaron controles simultáneos en la vía pública con el objetivo de prevenir delitos y detectar personas con requerimientos judiciales.

requisa operativo vial maipu
Los procedimientos en Maipú terminaron con 12 aprehendidos.

Los procedimientos en Maipú terminaron con 12 aprehendidos.

Como resultado del despliegue, fueron identificadas 208 personas, de las cuales 12 quedaron aprehendidas por averiguación de antecedentes.

Además, se controlaron 66 automóviles, 53 motocicletas y cuatro colectivos. También se retuvo una moto y se labraron nueve actas viales por distintas infracciones de tránsito.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de maniobras forman parte de una estrategia sostenida de presencia territorial y prevención del delito en distintos departamentos mendocinos, reforzando la vigilancia en zonas consideradas estratégicas.

Temas
Seguí leyendo

Dos procedimientos rurales expusieron maniobras irregulares con animales en General Alvear y Maipú

El trágico accidente ocurrido en Maipú que terminó con una víctima fatal

Asia Trucks inauguró la primera concesionaria oficial de Dongfeng en Mendoza

Dura condena a dos policías por golpear detenidos en una comisaría de Maipú

Choque con alcoholemia positiva en Maipú

Importante despliegue policial por una menor que desapareció en Maipú

Un gigante chino de camiones llega a Mendoza y apuesta al mercado local

Robo de ganado en Alvear: el productor afectado vivió una noche que pudo terminar en tragedia

LO QUE SE LEE AHORA
Trágico accidente vial en Ruta 7, a la altura de San Martín.

Trágico accidente vial en Ruta 7 de San Martín

Las Más Leídas

El antes y el después de la ruta provincial 153, clave para la provincia de Mendoza.

En fotos: el antes y el después de la Ruta Provincial 153 tras la repavimentación

El jefe comunal sigue internado.

Se confirmó la enfermedad que afecta al intendente Marcos Calvente: cómo evoluciona

El policía acusado llevaba cerca de 20 años en la fuerza video

Cayó un policía por robar animales en General Alvear y podría ser imputado

Orgullo mendocino: quién es Gala Celia, la percusionista de Ricardo Arjona que brilla en el mundo

La mendocina que hace delirar al público en los shows de Ricardo Arjona

Este miércoles se inaugura en Mendoza el primer proyecto bajo el RIGI y Javier Milei fue invitado a participar del acto. 

Javier Milei podría venir a Mendoza para inaugurar el primer proyecto RIGI del país