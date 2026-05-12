Mega operativo policial en Maipú: 12 aprehendidos

Uno de los controles fijos que se instalaron en Maipú.

La Policía de Mendoza desplegó un mega operativo de alto impacto en Maipú con controles vehiculares, patrullajes preventivos y verificación biométrica de personas en distintos puntos estratégicos del departamento, dejando como resultado la aprehensión de 12 personas.

El procedimiento formó parte de las acciones preventivas impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza en distintos puntos de la provincia.

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El operativo fue coordinado por la Jefatura Departamental Maipú y contó con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP).

Durante la jornada, los efectivos realizaron controles simultáneos en la vía pública con el objetivo de prevenir delitos y detectar personas con requerimientos judiciales.

requisa operativo vial maipu Los procedimientos en Maipú terminaron con 12 aprehendidos.

Como resultado del despliegue, fueron identificadas 208 personas, de las cuales 12 quedaron aprehendidas por averiguación de antecedentes.

Además, se controlaron 66 automóviles, 53 motocicletas y cuatro colectivos. También se retuvo una moto y se labraron nueve actas viales por distintas infracciones de tránsito.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de maniobras forman parte de una estrategia sostenida de presencia territorial y prevención del delito en distintos departamentos mendocinos, reforzando la vigilancia en zonas consideradas estratégicas.