15 de abril de 2026
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Operativo

Operativos policiales en Mendoza dejaron detenidos, droga y vehículos recuperados

La Unidad de Acción Preventiva realizó procedimientos simultáneos en Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz. Los detalles del operativo contra la prevención del delito.

Los operativos se desarrollaron durante las últimas horas en los departamentos de Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz
Los operativos se desarrollaron durante las últimas horas en los departamentos de Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

En el marco de patrullajes preventivos intensificados, la Unidad de Acción Preventiva (UAP) de la Policía de Mendoza llevó adelante una serie de operativos en distintos puntos del Gran Mendoza. Los procedimientos derivaron en aprehensiones, secuestro de estupefacientes, recuperación de elementos robados y vehículos con irregularidades.

Los operativos se desarrollaron durante las últimas horas en los departamentos de Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz, como parte de las estrategias de prevención del delito impulsadas por la fuerza.

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Intento de ingreso a una vivienda y detención en Guaymallén

Uno de los hechos tuvo lugar en la intersección de Pedro B. Palacios y Belgrano, en Guaymallén, donde un joven de 21 años fue aprehendido tras intentar ingresar a una vivienda.

Según informaron fuentes policiales, el propietario del domicilio (ubicado en calle Irigoyen) advirtió la situación y dio aviso, lo que provocó la huida del sospechoso. Minutos después, el individuo fue localizado por efectivos de la UAP y quedó a disposición de la Justicia.

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El individuo fue localizado por efectivos de la UAP y quedó a disposición de la Justicia

El individuo fue localizado por efectivos de la UAP y quedó a disposición de la Justicia

Robo de cable y rápida intervención policial

En otro procedimiento, personal policial actuó en calle Mitre, también en Guaymallén, tras una denuncia por el robo de un rollo de cable desde un galpón.

Gracias a la información aportada por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), los efectivos lograron ubicar y detener a un hombre que transportaba un rollo de fibra óptica de aproximadamente 50 metros, presuntamente sustraído.

Tres aprehendidos con estupefacientes en Las Heras

En tanto, en la intersección de Chaco y Pucará, en Las Heras, el monitoreo de cámaras de seguridad permitió detectar a dos mujeres y un hombre en actitud sospechosa.

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El monitoreo de cámaras de seguridad permitió detectar a dos mujeres y un hombre en actitud sospechosa

El monitoreo de cámaras de seguridad permitió detectar a dos mujeres y un hombre en actitud sospechosa

Al ser interceptados, los efectivos constataron que llevaban una bolsa con sustancia vegetal amarronada, cigarrillos artesanales y elementos para el fraccionamiento, por lo que quedaron aprehendidos por infracción a la normativa vigente.

Vehículos con irregularidades y pedido de secuestro en Godoy Cruz

Por otra parte, en Uruguay y Córdoba, en Godoy Cruz, la Policía secuestró un Fiat Cronos al detectar inconsistencias en su identificación: el dominio no coincidía con los grabados en los cristales.

Finalmente, en calle España, también en ese departamento, se logró recuperar un Fiat Uno con pedido de secuestro, el cual había sido denunciado como robado en Guaymallén.

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