Alcoholemia positiva y sorpresa en San Martín: "Es una banda, viejo"

Un conductor de 33 años fue demorado en el departamento de San Martín tras protagonizar un preocupante episodio durante un operativo de control de alcoholemia realizado en distintas rutas del este provincial, a tal punto que hasta el propio amigo del acusado se sorprendió cuando el control dio positivo.

El hecho ocurrió en el marco de un control vehicular llevado adelante por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), donde los inspectores detectaron que el hombre manejaba con 2.44 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel ampliamente superior al permitido.

Con este registro, el sospechoso quedó demorado, se le secuestró el auto y deberá afrontar una multa de más de $5 millones, entre otras obligaciones a cumplir.

Según información desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al momento de someterse al test, el conductor reconoció haber consumido fernet previamente.

La situación generó sorpresa incluso dentro del propio vehículo, ya que el acompañante que viajaba con él reaccionó al conocer el resultado: “¡Es una banda, viejo!, te dije que te iba a dar más de 1 gramo”, expresó.

Ante este cuadro, las autoridades procedieron de inmediato a la retención de la licencia de conducir y del vehículo, tal como lo establece la normativa vigente. En Mendoza, manejar con más de 1.00 g/L de alcohol en sangre constituye una contravención, con multas que pueden alcanzar los 5.500.000 pesos.

Este tipo de controles forman parte de los operativos diarios que la ANSV despliega en distintos puntos estratégicos de la provincia.

El organismo cuenta con bases de fiscalización en Mendoza capital, Tunuyán y Santa Rosa, desde donde se coordinan acciones destinadas a verificar la documentación y las condiciones de manejo, con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad en las rutas.