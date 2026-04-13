Grave accidente en Maipú: un hombre fue aplastado por una rama y está delicado

Un hombre de 65 años resultó gravemente herido este lunes al mediodía en Maipú . El accidente tuvo lugar cuando una rama de gran tamaño cayó sobre su cabeza mientras se encontraba sentado en la vía pública. Está internado en el hospital Central en grave estado.

El hecho se registró alrededor de las 12 en la intersección de calles Videla Aranda y Pescara . Según la información policial, ingresaron varios llamados al 911 alertaron sobre la emergencia .

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De acuerdo a la información oficial, la víctima identificada como J. A. (65) , estaba sentada en un banco frente a una librería cercana a una escuela cuando, de manera repentina, una rama se desprendió de un árbol y cayó directamente sobre su cabeza .

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el hombre presentaba lesiones de gravedad , por lo que se solicitó de inmediato la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) .

El accidente tuvo lugar cuando una rama de gran tamaño cayó sobre su cabeza

Cuál es el estado de salud de la víctima

Minutos después, la víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al hospital Central, donde los médicos diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

Según el último parte, difundido cerca de las 16.30, el paciente ingresó a quirófano y permanece en delicado estado de salud.

En la escena del hecho trabajó personal de Policía Científica, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo la caída de la rama.