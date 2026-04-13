13 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente

Grave accidente en Maipú: un hombre fue aplastado por una rama y está delicado

El hombre de 65 años sufrió un fuerte accidente en Maipú y está internado en el hospital Central. Lo diagnosticaron con traumatismo de cráneo.

Los médicos diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave

Los médicos diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 65 años resultó gravemente herido este lunes al mediodía en Maipú. El accidente tuvo lugar cuando una rama de gran tamaño cayó sobre su cabeza mientras se encontraba sentado en la vía pública. Está internado en el hospital Central en grave estado.

El hecho se registró alrededor de las 12 en la intersección de calles Videla Aranda y Pescara. Según la información policial, ingresaron varios llamados al 911 alertaron sobre la emergencia.

Lee además
Un ciclista sufrió un grave accidente en Maipú y debió ser rescatado en helicóptero

Cayó en una zona peligrosa y lo evacuaron en helicóptero: el dramático rescate en Maipú
Accidente en pleno centro de Malargüe.

Motociclista y peatón heridos en un accidente en pleno centro de Malargüe

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo a la información oficial, la víctima identificada como J. A. (65), estaba sentada en un banco frente a una librería cercana a una escuela cuando, de manera repentina, una rama se desprendió de un árbol y cayó directamente sobre su cabeza.

Ambulancia - Mendoza
El accidente tuvo lugar cuando una rama de gran tamaño cayó sobre su cabeza

El accidente tuvo lugar cuando una rama de gran tamaño cayó sobre su cabeza

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el hombre presentaba lesiones de gravedad, por lo que se solicitó de inmediato la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Cuál es el estado de salud de la víctima

Minutos después, la víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al hospital Central, donde los médicos diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

Según el último parte, difundido cerca de las 16.30, el paciente ingresó a quirófano y permanece en delicado estado de salud.

En la escena del hecho trabajó personal de Policía Científica, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo la caída de la rama.

Temas
Seguí leyendo

Yacopini emociona: el video que muestra su increíble recuperación

Impactante accidente en moto en Malargüe terminó con lesionados graves

Al borde de la tragedia: un ciclista cayó en alta montaña y sufrió un duro golpe

¿Homicidio por encargo o falta de pruebas? Cinco hombres enfrentan un juicio por jurados en Mendoza

Robó una batería en pleno centro mendocino y terminó detenido

Incendio y derrumbe en un galpón de Guaymallén

"Fue con toda la intención de dañar": el duro relato de la madre de la víctima de abuso sexual en el Club Alemán

Terminó internado tras sufrir un violento robo en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Las claves de la denuncia contra DAgostino, ex subsecretario de Justicia

Las claves de la denuncia contra el ex subsecretario de Justicia de Mendoza

Las Más Leídas

El proceso de concurso comienza este 13 de abril y apunta a cubrir 17 cargos en distintos organismos públicos.

Arranca la inscripción para trabajar en el Estado de Mendoza: qué cargos buscan y cómo anotarse

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de abril: números ganadores del sorteo 3364

Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de abril: números ganadores del sorteo 3364

Las claves de la denuncia contra DAgostino, ex subsecretario de Justicia

Las claves de la denuncia contra el ex subsecretario de Justicia de Mendoza

Homicidio en Comodoro Rivadavia: arrestan a la madre del niño y a su pareja.

Detuvieron a la madre y al padrastro de Ángel: los datos clave del caso en Comodoro