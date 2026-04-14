Investigan un caso de abuso sexual en una iglesia de San Martín: hay un imputado

La justicia provincial, a través de la fiscalía de Violencia de Género de San Martín, investiga un grave caso de abuso sexual ocurrido, años atrás, en una iglesia evangélica de ese departamento , en tanto que días atrás, el fiscal decidió avanzar en la causa e imputó al principal sospechoso.

Se trata de la denuncia de una menor de edad, quien aseguró haber sido atacada por un hombre de unos 40 años, encargado del Ministro Bíblico Infantil, es decir, las clases de religión a niños.

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Todo ocurrió en mayo del 2024 en la iglesia Fuentes de Vida, en San Martín y a casi dos años de la denuncia, el fiscal Federico Bergamin, decidió imputar al acusado por el delito de abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la guarda.

Por la calificación penal, el sospechoso permanece en libertad mientras avanza la causa en su contra.

Grave caso de abuso sexual en una iglesia de San Martín

Según consta en la causa, la denuncia fue radicada en mayo del 2024 cuando la víctima tenía apenas 3 años y durante varios meses, el expediente permaneció paralizado en la justicia.

Tal es así que la familia de la denunciante debió presentar un abogado querellante para que el letrado pudiera solicitar pruebas e informes y así avanzar en la investigación del caso.

Entonces, la menor comenzó a ser entrevistada por el Equipo Técnico Interdisciplinario y también por el Programa de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia.

Imputación al acusado

A raíz de distintas pruebas e informes, días atrás se notificó de la imputación al acusado, quien es defendido por un abogado particular que paga la propia iglesia donde ocurrió el hecho.

Ahora bien, la parte denunciante insiste en agravar la situación procesal del sospechoso. Es que, según la niña, los abusos fueron reiterados, por lo que la querella intenta incluir ese agravante en la calificación. Sin embargo, por ahora el fiscal entiende que no hay pruebas para sostenerlo.

Aún así la causa permanece por estos días a la espera de un avance concreto para que, finalmente, el sospechoso pueda ser juzgado en un juicio por abuso sexual. La familia de la víctima así lo espera.