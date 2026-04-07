Someten a juicio a un chacal de General Alvear: cuántos años arriesga

El acusado fue detenido en enero de este año y quedó detenido en la Comisaría 14 de General Alvear.

A partir de los próximos días, la justicia de General Alvear juzgará por abuso sexual a un hombre que está acusado de haber violado durante años a sus dos hijas cuando ambas eran menores de edad, en tanto que producto de los vejámenes, una de ellas quedó embarazada.

El individuo, de quien se reserva su identidad para proteger a las víctimas, está señalado por al menos diez abusos sexuales ocurridos entre el 2011 y 2016 en distintos domicilios de un conocido distrito de General Alvear. Por esto, arriesga hasta más de 30 años de cárcel.

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Peor aún, el hombre está señalado por haber obligado a las menores a presenciar los abusos y también por dejar que un amigo suyo abusara a una de sus hijas a cambio de dinero.

Por pedido de la fiscalía interviniente, el sujeto será juzgado por un abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en concurso real con abuso sexual doblemente agravado por haber ocurrido en reiteradas ocasiones y por ser menores de 13 años las víctimas, junto a corrupción de menores.

Los detalles del terrible caso de abuso sexual en General Alvear

El acusado fue detenido en enero de este año, semanas después de que las víctimas, ya con 25 y 26 años, decidieran denunciar a su padre por lo ocurrido.

En la presentación, las víctimas dijeron que desde el 2011, cuando ellas tenían 10 y 11 años, comenzaron a ser abusadas sexualmente en reiteradas ocasiones.

El relato de las damnificadas estremeció a los propios empleados del Poder Judicial. Con detalles sumamente violentos e incluso con golpes y amenazas con cuchillos, el hombre perpetrada reiterados abusos sexuales.

Los mismos se repitieron hasta cuando la mayor de las víctimas tenía 17 años y ya estaba embarazada producto de los vejámenes.

El expediente que investigó la fiscalía de General Alvear tiene 10 hechos a analizar en el debate. Se cree que el proceso se extenderá por varios días y en mayo podría haber sentencia.