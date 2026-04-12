12 de abril de 2026
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General Alvear

Los chacales de General Alvear y un repaso por la historia negra de Mendoza

Tras los casos de chacales en General Alvear, repasamos los casos de abuso sexual que tristemente son recordados en la Provincia de Mendoza.

Casos de abuso sexual que causaron conmoción en la Provincia de Mendoza.&nbsp;

Casos de abuso sexual que causaron conmoción en la Provincia de Mendoza. 

Foto: Cristian Lozano
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Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

El departamento de General Alvear está conmocionado por dos casos de chacales que fueron acusados de abusar sexualmente durante años de sus hijas, e incluso, en algunos casos producto de los vejámenes las víctimas quedaron embarazadas.

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Ahora bien, estos casos hacen recordar viejos casos ocurridos en la Provincia de Mendoza que causaron una enorme conmoción y destaparon un infierno que se perpetraba en plena provincia, incluso en algunos casos, en el seno de la Ciudad de Mendoza.

Desde el recordado “Chacal de la Cuarta Sección”, quizás el caso más recordado, hasta hechos más recientes, hacemos un repaso de otros hechos similares a los ocurridos últimamente en General Alvear y que, en su momento, causaron una enorme repercusión.

Los chacales de General Alvear y un repaso por la historia negra de Mendoza

En el 2009 se conoció lo que, quizás hasta hoy, es el caso más recordado: “El Chacal de la Cuarta”. Armando José Lucero fue detenido acusado de haber abusado durante años a sus hijas y a una de ellas, producto de los vejámenes, había dejado embarazada.

Lucero tenía 21 hijos, ocho con su primera esposa, otros seis con la segunda y siete hijos-nietos con su hija, a quien había comenzado a abusar a los 12 años. Años después también fue investigada y condenada su esposa.

Pero ese no fue el único caso. Por esos años, en Rodeo del Medio, Maipú, un hombre fue detenido acusado de violar a su hija desde que ella tenía 15 años. Los ataques duraron unos 10 años, hasta que la víctima, quien tenía un hijo producto de los abusos, se animó a denunciar.

Ya en agosto del 2020 salió a la luz la detención de un hombre de 50 años que durante 20 años había sometido a su hija, también en la Ciudad de Mendoza. Producto de esto, la mujer había quedado embarazada en tres oportunidades.

En este caso, algunos detalles eran espeluznantes. La víctima había sido adoptada cuando tenía 3 años, y a los 6 comenzaron los abusos.

Otros chacales en la Provincia de Mendoza

Dos años después se conoció el caso de otro Chacal, esta vez, con un sujeto que abusaba de sus cinco hijos.

La familia del agresor había recibido a los chicos de un hogar de tránsito. Los ataques se dieron entre 1993 y 2003, cuando los niños tenían entre 6 y 17 años. Todo ocurrió en el barrio Covimet de Godoy Cruz.

En el Valle de Uco también ocurrieron estos hechos. Entre 2007 y 2008 se investigaron una serie de abusos que había cometido un hombre -en ese entonces de 45 años- contra su hija de 11 años, quien había quedado embarazada.

La pareja del acusado, al advertir que la chica estaba embarazada y que ella misma le contó que había sido su padre quien la había accedido carnalmente, denunció lo ocurrido. Años después fue condenado a 14 años de cárcel.

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