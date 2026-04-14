14 de abril de 2026
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Sitio Andino
Muerte

Aparecieron nuevos hallazgos que ponen en duda la muerte de Renato Di Fabio en Alta Montaña

A dos semanas del accidente en Alta Montaña, nuevas evidencias reabren interrogantes sobre la muerte del periodista. El video clave.

La investigación judicial por la muerte de Renato Di Fabio avanza y suma nuevos interrogantes

La investigación judicial por la muerte de Renato Di Fabio avanza y suma nuevos interrogantes

 Por Carla Canizzaro

A dos semanas de la trágica muerte del reconocido periodista Renato Di Fabio, la investigación judicial avanza y suma nuevos interrogantes. El comunicador fue hallado sin vida el pasado miércoles 1 de abril en la zona de Alta Montaña, luego de haber desaparecido mientras viajaba en moto desde Chile hacia la Ciudad de Mendoza junto a un grupo de amigos.

Si bien en un primer momento se consideró que se trató de un accidente, en las últimas horas surgieron nuevas hipótesis que podrían modificar el rumbo de la causa.

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El hallazgo y la hipótesis inicial

El cuerpo de Di Fabio fue encontrado junto a su motocicleta en el fondo de un barranco, a un costado de la Ruta Nacional 7. Desde el inicio del caso, la principal línea investigativa apuntó a una caída accidental que derivó en su fallecimiento.

En este contexto, el abogado y amigo personal de la víctima, Jorge Caloiro, se presentó como querellante en la causa, que está a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

Renato Di Fabio 1
El cuerpo de Di Fabio fue encontrado junto a su motocicleta

El cuerpo de Di Fabio fue encontrado junto a su motocicleta

Una recorrida clave y nuevas hipótesis

Tras realizar una inspección en el lugar del hecho junto a allegados, Caloiro planteó dudas sobre la mecánica del siniestro. "Lo primero que nos llamó la atención es que el lugar donde se sale de la carpeta asfáltica es una recta, en la previa de una curva", explicó el letrado en diálogo con Sitio Andino.

Según detalló, en la calzada se detectaron marcas de frenadas que se extienden hasta la banquina de tierra, lo que sugiere que el motociclista intentó realizar una maniobra evasiva.

Eso indica que algo ocurrió, por alguna razón frenó Eso indica que algo ocurrió, por alguna razón frenó

¿Un tercero intervino en el accidente?

A partir de estos indicios, la querella no descarta la intervención de un factor externo. Entre las posibilidades que se analizan figuran:

  • Una maniobra imprudente de otro vehículo, incluso la circulación en contramano.
  • La irrupción repentina de un animal sobre la ruta.

Además, Caloiro remarcó que el sector donde ocurrió el hecho no es considerado peligroso, lo que refuerza las dudas sobre la hipótesis de un accidente simple.

Di Fabio Renato
Caloiro remarcó que el sector donde ocurrió el hecho no es considerado peligroso

Caloiro remarcó que el sector donde ocurrió el hecho no es considerado peligroso

Buscan testigos

En paralelo, el abogado realizó un llamado urgente a posibles testigos que hayan transitado por la zona en el momento del hecho.

"Entendemos que es una ruta muy transitada, por eso apelamos a que si alguien vio algo, pueda aportar información", expresó.

La causa fue caratulada como "Averiguación de muerte" y continúa bajo la órbita de la fiscal Ríos. Por el momento, no se descarta ninguna línea investigativa, a la espera del informe final de Policía Científica, que será clave para determinar la mecánica del hecho.

"Aún aguardamos el peritaje que determine cómo fue la mecánica del accidente", indicó Caloiro.

Cómo aportar información

Las autoridades solicitan que cualquier dato relevante sea comunicado al Ministerio Público Fiscal a través del correo [email protected], o bien al abogado querellante [email protected].

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