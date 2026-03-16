16 de marzo de 2026
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MasterChef Celebrity

Sorpresa total en MasterChef Celebrity: la eliminación que nadie esperaba

Masterchef Celebrity despidió a una de las candidatas más firmes que tenía tras fallar en la prueba de macarons. Te contamos quiénes siguen en el reality.

Sorpresa total en Masterchef Celebrity: la eliminación que nadie esperaba

Sorpresa total en Masterchef Celebrity: la eliminación que nadie esperaba

 Por Analía Martín

El reality de cocina Masterchef Celebrity vivió este domingo una de sus galas de eliminación más intensas y difíciles hasta el momento. En una noche marcada por la complejidad técnica y la emotividad, Emilia Attias no logró superar el desafío y tuvo que abandonar las cocinas de Telefe apenas días antes de la gran definición del certamen.

La prueba consistió en preparar una torta macarrón, un desafío que el jurado presentó como uno de los más exigentes de la temporada. Damián Betular ofreció una clase magistral para guiar a los cinco participantes restantes, pero la precisión requerida terminó siendo el mayor obstáculo para la actriz.

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A pesar de haber practicado en su casa, Emilia entró en crisis durante el armado final de su preparación. Sus compañeros, el Turco Husaín y La Reini, intentaron ayudarla en un emotivo gesto de solidaridad, pero el resultado no alcanzó para convencer a los expertos.

El desafío extremo en el reality de cocina

Al momento de la degustación, Emilia reconoció con honestidad que no había logrado resolver la receta correctamente. Germán Martitegui señaló que la estructura del postre no era la adecuada y que el sabor no compensaba las fallas técnicas del armado.

Tras una deliberación unánime, el jurado anunció la salida de la ex Casi Ángeles, quien se despidió entre lágrimas y aplausos. Betular destacó su identidad culinaria, mientras que Donato de Santis valoró su espíritu ganador durante toda su participación en el programa.

La actriz agradeció la oportunidad y confesó que el certamen le permitió reconectarse con su pasión por la cocina de una forma transformadora. Con su salida, los nervios aumentan entre quienes todavía sueñan con quedarse con el título de esta edición.

Cuándo es la gran final de Masterchef Celebrity 2026

Con la eliminación de Emilia Attias, quedaron definidos los cuatro semifinalistas que buscarán la gloria máxima. El Turco Husaín, Maxi López, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet son los competidores que siguen en carrera hacia el último desafío.

La producción confirmó que la gran final del certamen se emitirá en una gala especial dividida en dos partes. La primera entrega será este miércoles 18 de marzo, mientras que el jueves 19 de marzo se conocerá finalmente quién es el nuevo ganador.

Podés seguir el desenlace por la pantalla de Telefe o a través de las diversas plataformas de streaming que transmiten el evento. La expectativa es total para ver quién logra conquistar el paladar del jurado más exigente de la televisión argentina.

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