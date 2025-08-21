Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este jueves 21 de agosto, alertó sobre la presencia de viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte durante la tarde. Asimismo, habrá Zonda en precordillera y ascenso de la temperatura.
Imagen de WhatsApp 2025-08-21 a las 07.12.24_a340fab1
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 25 grados y la mínima a los 6 grados.
Defensa Civil anticipó que el inclemente viento Zonda se daría de forma generalizada en toda la provincia de Mendoza de la siguiente manera:
En precordillera Sur, iniciaría a partir de las 06:00 hs.
En Malargüe a las 10:00 hs.
En precordillera de Valle de Uco y Uspallata a las 12:00 hs.
En el Gran Mendoza entre las 15:00 y 16:00 hs.
En el Valle de Uco y zona Este a partir de las 16:00/17:00 hs.
Las velocidades promedio serán de 45-50 km/h, con ráfagas que incluso podrían superar esa estimación. Luego, el pronóstico del tiempo en Mendoza prevé un ingreso de frente con viento del Sur a partir de las 23:00 hs., que se extendería hasta el día viernes.
ZONDA CICLOVIA 2.jpeg
La presencia de viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte será durante la tarde.
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Para el viernes 22 de agosto, el cielo estará parcialmente nublada con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Habrá precipitaciones aisladas. Ingreso de un frente frío. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 8 grados.
Respecto al sábado 23 de agosto, la nubosidad será variable con ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable. En cordillera estará un poco nuboso. La máxima sería de 15 grados y la mínima de 5 grados.
El domingo 24 de agosto, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Habrá heladas parciales. La máxima llegaría a los 19 grados y la mínima a los 3 grados.
Recomendaciones frente a la presencia de viento Zonda
La Dirección de Defensa Civil instó a la población a adoptar medidas preventivas para minimizar posibles consecuencias por el Zonda.
Mantenerse alerta y tomar recaudos que protejan la salud y la integridad física, sobre todo en los grupos más vulnerables.
Hidratarse de forma constante —especialmente niños y adultos mayores— y contar con la medicación a mano en caso de padecer asma u otras afecciones respiratorias o cardíacas.
Sellar el hogar lo más herméticamente posible para evitar el ingreso del aire caliente y seco. Para ello, se pueden usar trapos húmedos en rendijas y marcos de puertas o ventanas. En situaciones más extremas, se sugiere aumentar la humedad en los ambientes internos mediante el rociado de paredes o pisos.
Evitar la inhalación del polvo que suele arrastrar el zonda, proteger los ojos y no tocar superficies metálicas, ya que podrían generar descargas estáticas.
En espacios abiertos, se aconseja tener precaución ante la posible caída de chapas, tejas u otros objetos que el viento puede desprender.
Mantenerse alejado de árboles grandes y frondosos y no estacionar vehículos debajo de ellos, debido al riesgo de caída de ramas. Al conducir, se pide extremar los cuidados.
Prevención de incendios: la sequedad del ambiente durante el Zonda incrementa las probabilidades de propagación del fuego, por lo que se debe evitar el uso de materiales inflamables o cualquier acción que pueda generar chispas. Además, se recuerda apagar por completo las colillas de cigarrillo antes de desecharlas.