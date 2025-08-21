Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este jueves 21 de agosto, alertó sobre la presencia de viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte durante la tarde. Asimismo, habrá Zonda en precordillera y ascenso de la temperatura.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 25 grados y la mínima a los 6 grados.

Defensa Civil anticipó que el inclemente viento Zonda se daría de forma generalizada en toda la provincia de Mendoza de la siguiente manera:

Las velocidades promedio serán de 45-50 km/h, con ráfagas que incluso podrían superar esa estimación. Luego, el pronóstico del tiempo en Mendoza prevé un ingreso de frente con viento del Sur a partir de las 23:00 hs., que se extendería hasta el día viernes.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

Para el viernes 22 de agosto , el cielo estará parcialmente nublada con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Habrá precipitaciones aisladas. Ingreso de un frente frío. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 8 grados.

, el cielo estará parcialmente nublada con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Habrá precipitaciones aisladas. Ingreso de un frente frío. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 8 grados. Respecto al sábado 23 de agosto , la nubosidad será variable con ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable. En cordillera estará un poco nuboso. La máxima sería de 15 grados y la mínima de 5 grados.

, la nubosidad será variable con ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable. En cordillera estará un poco nuboso. La máxima sería de 15 grados y la mínima de 5 grados. El domingo 24 de agosto, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Habrá heladas parciales. La máxima llegaría a los 19 grados y la mínima a los 3 grados.

Recomendaciones frente a la presencia de viento Zonda

La Dirección de Defensa Civil instó a la población a adoptar medidas preventivas para minimizar posibles consecuencias por el Zonda.