Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Y Julieta Silva dio la cara. Esta vez, para contratacar a su marido , quien la denunció en julio pasado de haberlo golpeado y encerrado en San Rafael . La versión que dio ella ante la Justicia y ahora ante los medios es diametralmente opuesta, y reveló que la realidad es muy distinta.

A diferencia de la denuncia en su contra, los casos que ella presentó en fiscalías de violencia de género el año pasado no tuvieron mayor movimiento. Al punto que no sólo jamás lo detuvieron al hombre, ni siquiera lo llamaron a declarar.

Eso, para el abogado que la acompaña ahora, es una evidente “violencia institucional contra Julieta, basado en un estigma social”.

“Fue una discusión de pareja, era él quien me retenía porque me quitó las llaves de mi auto con el que yo quería ir a la casa del papá de mis hijos ”, explicó Silva sobre el episodio del 1 de julio en el que Lucas Giménez, su esposo, asegura que ella lo golpeó y cerró con llave la puerta de ingreso a la casa.

Este punto es crucial en el caso porque de aquí surge no sólo la acusación del Fiscal Fabricio Sidoti por lesiones leves, sino que, semanas después le agregó “privación ilegal de la libertad”, delito que ha venido debilitándose en las últimas horas, particularmente tras un informe de Policía Científica que da cuenta que la casa tenía 3 puertas, y no sólo la que Silva cerró.

Julieta Silva detenida Julieta Silva sigue detenida, con prisión domiciliaria.

Pero Giménez ha aportado un video que muestra la última parte de esa discusión, y ahora Silva revela que “él comienza a filmarme ya en medio de la discusión; en varias oportunidades él hacía eso de grabarme, incluso videos de contenido íntimo con los que luego me amenazaba y chantajeaba”.

“Desde el año 2022 he sufrido hechos humillantes como mujer, que eran señales que no pude ver a tiempo; pero ya después era tarde porque me generaron miedo”, dijo Silva, a varios medios en su casa, donde se encuentra con tobillera y a horas de declarar en la causa en su contra.

Las declaraciones del abogado de Julieta Silva

El abogado, Roberto Castillo, agregó que hay tres denuncias contra Giménez dando cuenta episodios de violencia intrafamiliar y de género, que “no avanzaron porque es Julieta Silva”.

A lo que ella reforzó que “a mí jamás me van a creer, diga lo que diga o pase lo que pase, donde la gente no se tomó la dimensión de lo que significa para mí que hace 8 años una fiscal dio una versión de una muerte y se quedaron con eso, a pesar de que, luego 9 jueces, en 3 tribunales distintos, dejaron claro que eso fue un trágico accidente que lamenté mucho que me haya tocado pasarlo a mí”.

Justamente ese pasado y estigma social es la que, según Silva, le ha permitido a su actual pareja lograr que la detengan porque, como también dijo su abogado, “él sabe y le dicho a Julieta que a ella nunca le van a creer”.

Es aquí donde se detienen también para marcar el trato que ha tenido Silva en tribunales porque las denuncias que ella formuló contra Giménez no han tenido más movimiento que un par de informes de peritos, entre ellos algunos psicológicos que no dan fuerza a su relato por supuestas contradicciones. Ante ello, Castillo se preguntaba “¿por qué no hay informes psicológicos sobre Lucas cuando éste denuncia a Julieta?”.

Las otras acusaciones que pesan contra Julieta Silva

En cuanto a otras de las acusaciones que ahora pesan sobre ella en el dictamen de Sidoti, está la desobediencia a una orden de restricción que tenía Silva con una hija de Giménez con una pareja anterior.

El episodio al que hace referencia la acusación es una comunicación telefónica que mantuvieron Julieta y Lucas, en el que este estaba con la menor y esta se saludó con Silva. “La dominabilidad del acto era del padre que estaba con la nena; fue él y no ella quien permitió ese contacto”, dijo el abogado.

Hoy otros canales de televisión nacionales reflejarán más entrevistas de Silva desde su casa, donde se encuentra con prisión preventiva domiciliaria y tobillera que controla sus movimientos, los que no le han impedido salir a dar su versión, un día después de haber declarado más de tres horas en la Fiscalía de Sidoti para contratacar la denuncia de su marido.