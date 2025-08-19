Julieta Silva declaró ante la Justicia y su defensa insiste en que es inocente

La causa judicial contra Julieta Silva tuvo un nuevo avance este martes en San Rafael . La acusada prestó declaración indigatoria ante el fiscal Fabricio Sidoti en el marco de las de las denuncias por privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia judicial. La defensa insiste en que Julieta Silva es inocente .

Su abogado, Roberto Castillo, aseguró a Noticiero Andino que Julieta "está sometida a un proceso penal en el cual estuvo en un estado de indefensión" . En esta instancia, Silva presentó su versión frente a las acusaciones, ya que se trata de una etapa donde la imputada tiene derecho a ser escuchada.

En este sentido, el letrado señaló que Julieta debió declarar desde el inicio , pero que "el miedo, el chantaje y las amenazas que sufrió la hicieron callar durante demasiado tiempo". El foco del caso está en la estrategia que aplica Castillo tras la detención de Silva y en la presunta manipulación y extorsión por parte de su expareja .

Castillo explicó que su estrategia para defender a Julieta , a quien considera inocente, es que ella misma hable ante el fiscal . Aunque podría presentarse una declaración escrita, el abogado cree que su testimonio directo tiene mayor impacto , especialmente por el fuerte estigma que pesa sobre la acusada.

"Lo que está haciendo Julieta en este acto es contar lo que fue su convivencia con este muchacho que la chantajeó, la extorsionó, amenazó, que la amenazaba con respecto a mostrarle a los hijos mayores de ella los videos del pasado, a decirle que era una asesina", afirmó Castillo.

El abogado sostiene que Julieta Silva está injustamente detenida, por lo que su estrategia se basa en demostrar su inocencia mediante pruebas. "En el proceso penal, la prueba resuelve o esclarece el conflicto. Entonces, al presentarlas, entendemos que será desvinculada y posteriormente buscaremos el sobreseimiento para que pueda tener una vida como corresponde", señaló.

El impacto familiar y la relación con su ex pareja

Castillo recordó que Julieta Silva es madre y advirtió: "Criminalizando a una familia pierden todos". Además, sugirió que la relación con su expareja pudo haber sido tóxica, pero que el bienestar de la niña debe ser prioritario. "La jueza de familia debería ordenar terapia para facilitar una relación sana", agregó.

Respecto al presunto delito por el que está acusada Silva (privación ilegítima de la libertad), Castillo subrayó que debe analizarse en su contexto. "Una persona cerró la puerta con llave y la otra prefabricó una prueba, aprovechándose del estigma que existe contra Silva", explicó.

Contradicciones en la denuncia y pruebas presentadas

El letrado también se refirió a la situación del denunciante: "Él afirma haber resultado herido, lo que da lugar a una acusación de agresión. Sin embargo, tras la llegada de la policía, él mismo abrió la puerta (lo que indica que no existió privación ilegítima de la libertad) y de inmediato fue a realizar un depósito bancario". Como los cajeros automáticos tienen cámaras, esa grabación podría ser una prueba clave para verificar si presentaba alguna lesión facial en ese momento.

Lo que resulta contradictorio para la defensa es que hubo dos horas en las que se desconoció el paradero del denunciante. "Luego apareció en una comisaría para presentar la denuncia. Aun así, la policía informó que no observó lesiones visibles. Horas después, un examen médico forense reveló un chazón (hinchazón o hematoma) en su rostro. Por eso, el momento y la aparición de esa lesión resultan sospechosos", apuntó Castillo.

Finalmente, el abogado concluyó: "Me parece que la justicia está trabajando de manera disfuncional respecto a Julieta. Nosotros estamos aquí para denunciar lo que haya que denunciar y para defender todo lo que ella nos dice. Estamos convencidos de que es inocente y de que está atravesando múltiples injusticias".