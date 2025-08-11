investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

Julieta Silva anunció un cambio de abogado para que la asista en la causa por violencia y desobediencia en San Rafael. Enterate de quién se trata.

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria.&nbsp;

En la mañana de este lunes quedó confirmado que Julieta Silva, detenida en el marco de una causa por violencia y desobediencia en San Rafael, eligió a un nuevo abogado y es un letrado sumamente conocido en el mundo de la farándula, sobre todo en Buenos Aires.

Se trata de Roberto Castillo, quien también es conocido por ser pareja de la modelo Cinthia Fernández.

El abogado confirmó a través de sus redes sociales que trabajará en el caso y ya se encuentra en el sur provincial, para asistir a la mujer acusada y que recientemente accedió al régimen de prisión domiciliaria.

Castillo asumió la defensa y al instante se refirió al caso, al que calificó de tener “una carga de prejuicio que condiciona la valoración de la prueba y la objetividad del proceso”.

En distintos posteros a través de su cuenta de Instagram (@_robertocastillo_), el letrado insistió en que “la doctrina sobre perspectiva de género advierte que los antecedentes no pueden convertirse en un favor de criminalización automática”.

En tanto que al abordar el avión hacia San Rafael, el abogado afirmó que “desde ya que la acusación que hoy enfrenta no puede analizarse de manera aislada, sino que se encuentra teñida por un claro contexto de estigmatización social”.

El viernes pasado la justicia de San Rafael realizó la audiencia de prisión preventiva, donde los magistrados intervinientes ordenaron que la acusada continúe detenida, imputada por "privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo en concurso real con lesiones agravadas por el vínculo, amenazas simples y desobediencia".

No obstante, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que Silva salió de la cárcel.

Julieta Silva fue detenida a fines de julio luego de una fuerte denuncia por violencia que radicó su pareja. Horas después, la ex pareja del hombre, también acusó a la mujer, quien en el 2017 saltó a la “fama” tras atropellar y matar a su novio en ese entonces, Genaro Fortunato, hecho que derivó en una condena en el 2018 bajo la calificación de homicidio culposo, es decir, como un hecho negligente e imprudente.

Como Silva ya tenía esa condena y ante los nuevos hechos denunciados, entre ellos, un incumplimiento de la restricción de acercamiento hacia la mujer que la denunció, la justicia ordenó su detención nuevamente.

