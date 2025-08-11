Derrumbe en Guaymallén: una familia se salvó de milagro tras caer el techo de su vivienda Foto: Yemel Fil

Derrumbe en Guaymallén dejó a una familia sin hogar El incidente ocurrió en calle Murialdo al 1300. Ninguno de los residentes sufrió lesiones y todos consiguieron ponerse a salvo. Bomberos Voluntarios y Defensa Civil trabajaron en el lugar y rescataron a las mascotas que permanecían dentro, ya que una de las habitantes se dedica al rescate de animales callejeros.

centro radiológico microcentro, incendio, bomberos Una familia vivió un dramático momento cuando parte del techo de su vivienda se derrumbó en Guaymallén Foto: Cristian Lozano Además, las autoridades realizaron tareas de evacuación y dieron aviso al personal de Desarrollo Social para asistir a los afectados. Por su parte, Obras Privadas llevó a cabo un acta de inspección e inhabilitación de la vivienda, que quedó con riesgo de derrumbe.

