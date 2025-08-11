Los dos beneficios para jubilados en la Ciudad de Mendoza, en medio de la disputa previsional

En un contexto sociopolítico marcado por la discusión nacional sobre el poder adquisitivo de los jubilados —con el Congreso aprobando leyes de aumento de emergencia y restitución de la moratoria previsional, vetadas luego por el presidente Javier Milei —, la Ciudad de Mendoza anunció medidas locales para aliviar el bolsillo y fomentar la participación de personas mayores en la vida comunitaria.
Este lunes, el intendente Ulpiano Suarez presentó dos decretos que amplían los beneficios para jubilados y pensionados con domicilio en la capital provincial. Las disposiciones contemplan exenciones en tasas municipales y acceso gratuito a gimnasios y eventos culturales. La presentación se realizó en el CIC Nº1, ante vecinos y vecinas que participan de actividades recreativas del municipio.
"Se trata de una medida que hemos tomado enfocada en el jubilado que cobra la mínima, la cual propone el acceso gratuito a todos los gimnasios municipales, a todos los eventos y espacios culturales de la Ciudad. Además, aquellos que cobran hasta dos jubilaciones mínimas, unos $630 mil aproximadamente, no pagan más tasas municipales. Es una forma de acompañar a este sector de la comunidad capitalina", apuntó Suarez.
Exención de tasas para quienes cobran hasta dos haberes mínimos en la Ciudad de Mendoza
Mediante el Decreto N° 893, se actualizó el régimen de exenciones tributarias previsto en el artículo 126 de la Ordenanza Nº 10226/77. Este permite que jubilados y pensionados queden eximidos del pago de:
Tasas por servicios a la propiedad raíz.
Tasa retributiva por recolección de residuos, riego, limpieza de calles y pabellones, conservación de pavimento y servicios en el Cementerio de la Ciudad.
La medida alcanza a quienes perciban hasta dos haberes mínimos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, siempre que habiten su vivienda única, no la destinen a renta o actividad comercial y no tengan deudas.
Cultura y deporte gratis para jubilados que cobran la mínima en la Ciudad de Mendoza
En paralelo, el Decreto N° 892 otorga desde el 1° de septiembre un cupo liberado de 10 entradas por función en el Teatro Mendoza, Teatro Quintanilla, Sala 2 de la Nave Cultural y en eventos con cargo organizados por el municipio. Está destinado a jubilados y pensionados con domicilio en la Ciudad que cobren hasta un haber mínimo mensual.
Este beneficio se suma al acceso gratuito a los gimnasios municipales, sujeto a disponibilidad de cupos.
Para acceder a las entradas sin cargo, habrá que solicitarlas en boletería con 48 horas de anticipación (de 9 a 13), presentando bono de ANSES y DNI. En el caso de los gimnasios, se deberá acreditar la condición de jubilado o pensionado en el espacio deportivo correspondiente.
Vecinos como Liliana, de la Cuarta Sección, valoraron la iniciativa: “Es genial porque podemos ir a un gimnasio, a actividades recreativas o a teatros, cosas que tal vez no podíamos hacer pagando una entrada”.
Finalmente, Suarez invitó a otros jefes comunales a imitar la medida: “Si bien no podemos aumentar la jubilación, ya que esas facultades las tiene el Gobierno Nacional, sí apuntamos a aliviar un poco el bolsillo”.