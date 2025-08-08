Atención

ANSES: quiénes cobran este viernes 8 de agosto de 2025

Anses informa que comienza el pago a jubilados y pensionados con haber mínimo y beneficiarios de Asignación Familiar y Universal por Hijo.

ANSES: quiénes cobran este viernes 8 de agosto de 2025

ANSES: quiénes cobran este viernes 8 de agosto de 2025

Por Sitio Andino Economía

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 8 de agosto. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

jubilado, Anses
ANSES: qui&eacute;nes cobran este viernes 8 de agosto

ANSES: quiénes cobran este viernes 8 de agosto

ANSES: quiénes cobran este viernes 8 de agosto de 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizado en 0, recibirán su pago correspondiente.

Lee además
Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en agosto 2025
A tener en cuenta

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en agosto 2025
Becas Progresar: cómo acceder, requisitos y fecha límite de inscripción
Importante

Becas Progresar: cómo acceder, requisitos y fecha límite de inscripción

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 0 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Junio - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 14 de julio.
  • Junio - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 14 de julio.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios con DNI finalizado en 0 y 1 ya tienen disponible el monto asignado.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de agosto hasta el 10 de septiembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de julio, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 11 de agosto.

calendario anses png.png
ANSES cu&aacute;ndo cobro: calendario completo para el mes de agosto

ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de agosto

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para agosto 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 22 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 25 de agosto

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: viernes 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Desempleo Plan 2

  • Julio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 31 de julio al 11 de este mismo mes.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este jueves 7 de agosto de 2025

ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo

Cómo saber si cobro el Volver al Trabajo de ANSES: verificalo fácilmente

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en agosto de 2025

ANSES: quiénes cobran este miércoles 6 de agosto de 2025

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en agosto 2025

ANSES: quiénes cobran este martes 5 de agosto de 2025

ANSES: quiénes cobran este lunes 4 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025

Las Más Leídas

Qué número es San Cayetano en la Quiniela
Curiosidad

Qué número es San Cayetano en la Quiniela

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino. video
General Alvear

Historia de vida: Fernando durmió entre nylon, fue amenazado y esclavizado y lo pudo contar

El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

Colapso total en el Acceso Sur, en Godoy Cruz, en la mano al norte. 
no hay heridos

Choque en cadena complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Te Puede Interesar

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Vuelve un clásico: Bodegas de Argentina contra COVIAR, pero ahora con un aliado de peso
Vitivinicultura

Vuelve un clásico: Bodegas de Argentina contra COVIAR, pero ahora con un aliado de peso

Por Marcelo López Álvarez
Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Por Sitio Andino Policiales