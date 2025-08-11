Grave accidente vial

Fotos: choque frontal, incendio y varios heridos en Tupungato

Un Peugeot 505 y una Toyota Hilux colisionaron de frente este lunes por la noche sobre la Ruta 89, a la altura del Cordón del Plata. Tras el impacto, uno de los vehículos se incendió.

Personal de Bomberos logró sofocar las llamas

Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial ocurrió este lunes por la noche en Tupungato. Cerca de las 20, por causas que se investigan, un automóvil y una camioneta chocaron de frente en la intersección de Ruta 89 y calle El Álamo.

Uno de los vehículos participante del accidente vial se incendió por completo.

El Peugeot 505, en el que viajaban cinco ocupantes (un hombre de 28 años, una mujer de 28, dos niñas de 6 y 1 año y un adolescente de 13), circulaba de este a oeste cuando impactó contra una Toyota Hilux conducida por un joven de 20 años que iba acompañado por una mujer.

Tras el choque, el Peugeot se prendió fuego. Afortunadamente, todos sus ocupantes lograron salir a tiempo, aunque sufrieron lesiones de distinta consideración. La niña de 6 años fue diagnosticada con fractura de fémur, mientras que el resto de los pasajeros presentó politraumatismos.

En la camioneta, tanto el conductor como su acompañante también sufrieron politraumatismos y fueron asistidos por personal de emergencias.

Bomberos Voluntarios del Valle de Uco, junto con Policía Vial, Policía Científica y efectivos de la Subcomisaría Cordón del Plata, trabajaron en el lugar para sofocar el incendio y despejar la calzada.

Por disposición del ayudante fiscal, el conductor de la Hilux quedó aprehendido mientras avanza la investigación sobre las causas del siniestro.

