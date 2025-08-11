El dato que preocupa a la construcción en la Provincia de Mendoza

Preocupación por el informe del costo de construcción en la Provincia de Mendoza.

El Centro de Ingenieros de Mendoza informó que en agosto de 2025 el costo de la construcción en la provincia de Mendoza registró un incremento del 2,5% , el más alto desde noviembre de 2024 . Este aumento tuvo una particularidad: estuvo impulsado principalmente por la suba en el costo de los materiales de construcción , rompiendo la tendencia habitual en la que la mano de obra marcaba el ritmo de los incrementos en el sector.

El relevamiento, realizado en los primeros días de agosto, mostró que el precio de los materiales de construcción en Mendoza subió un 3,08% mensual, mientras que la mano de obra aumentó un 1,07% con respecto a los datos del mes anterior .

RECUPERACIÓN MODERADA La venta de insumos para la construcción se mantuvo casi plana en julio

En el análisis interanual, los materiales acumularon un alza del 10,37% , muy por debajo del 36,8% que registra la mano de obra, pero su impacto en el mes fue determinante para el índice general de la construcción en Mendoza .

En valores absolutos, el informe detalla que el metro cuadrado de una vivienda económica en Mendoza alcanzó los $1.139.031 , mientras que el de una vivienda de mediana calidad se ubicó en $1.510.238 .

image.png La construcción en Mendoza volvió a recibir un dato preocupante.

Medidos en dólares oficiales, los valores equivalen a U$S 886,41 y U$S 1.175,28 por metro cuadrado respectivamente, reflejando así el fuerte impacto en el mercado inmobiliario de la provincia de Mendoza.

La entidad también comparó la evolución en dólares, señalando que, al tipo de cambio oficial, el costo de construcción cayó un 2,62% mensual, mientras que medido al dólar blue apenas retrocedió un 0,20%.

El Centro de Ingenieros de Mendoza, que desde 2017 realiza este seguimiento mensual del costo de construcción en Mendoza, subrayó que este repunte responde a un escenario atípico.

El dato de agosto marca un quiebre en la tendencia y será clave para proyectar la evolución de la construcción en la provincia de Mendoza en los próximos meses, tanto en obras públicas como privadas.

Este registro pone en alerta al sector, ya que un encarecimiento sostenido de los materiales de construcción podría presionar aún más los presupuestos en Mendoza.