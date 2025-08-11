Escalofriante hallazgo

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear

El material que registra imágenes de abuso sexual infantil fue registrado en el año 2016. El docente se encuentra bajo investigación judicial.

Por Sitio Andino Policiales

Un estremecedor hallazgo conmocionó al departamento de General Alvear, donde un docente es investigado por poseer material con imágenes vinculadas al delito de abuso sexual infantil. El hombre, que se encuentra en libertad, tiene prohibido acercarse a determinadas personas mientras avanza el proceso judicial.

El fiscal de instrucción Javier Giaroli, a cargo de la causa, dialogó con Noticiero Andino y brindó detalles. Según indicó, el material data del año 2016 y la investigación podría esclarecer hechos que se habrían extendido hasta la actualidad.

El caso comenzó de manera casual cuando dos jóvenes encontraron una tarjeta de memoria de 32GB frente a un local de reparación de celulares en la zona céntrica de General Alvear. Los chicos entregaron el dispositivo en la comisaría más cercana.

"Quiero destacar lo que hicieron estas personas, ya que podrían haberse quedado con la tarjeta de memoria y resetearla, pero en realidad contribuyeron decididamente para que avance una investigación y al menos sea identificada una posible víctima de abusos", resaltó Giaroli.

Avanza la investigación por abuso sexual infantil en General Alvear

Tras la denuncia y una serie de análisis al material, identificaron a las víctimas involucradas, entre ellas menores y adultos. El fiscal explicó que "estas fotografías han sido tomadas cuando esas personas no fueron advertidas, por lo tanto se entiende que no habría consentimiento para esa fotografía". También reveló que parte del contenido habría sido reenviado por mensajería a terceros.

Por otra parte, cuando se logró dar con el sujeto a quien pertenecía el dispositivo de almacenamiento, se procedió a la detención tras un allanamiento en su domicilio. Allí, se habrían secuestrado una gran cantidad de elementos de almacenamiento digital.

Si bien algunos detalles no trascendieron para proteger a las víctimas, el acusado enfrenta la grave imputación de tenencia de material de abuso sexual infantil, delito previsto en el artículo 128 del Código Penal. No obstante, las acusaciones podrían ampliarse a abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores a medida que avance la causa.

En el caso también interviene el equipo de abordaje al abuso sexual infantil. Mientras tanto, las investigaciones continúan y el docente permanece en libertad. Giaroli no descartó que la calificación legal se agrave por la naturaleza de los hechos investigados.

