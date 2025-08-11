Un problema constante

Dos vuelcos en la ruta San Rafael-Malargüe en una misma jornada

Los accidentes de tránsito se produjeron al norte del distrito de El Sosneado. En uno de ellos participó una pareja de turistas, que está fuera de peligro.

vuelco
Por Claudio Altamirano

La Ruta Nacional 144, que conecta San Rafael y Malargüe, fue escenario de dos vuelcos durante la jornada de hoy. El primer siniestro ocurrió en la madrugada, mientras que el segundo, protagonizado por una pareja de turistas, tuvo lugar cerca del mediodía. Se dirigían al centro de turismo invernal Las Leñas.

A pesar de ser un camino generalmente en buenas condiciones y con visibilidad normal, la Ruta Nacional 144, en su tramo entre la Cuesta de Los Terneros y el distrito de El Sosneado, es tristemente conocida por ser el lugar de frecuentes accidentes de tránsito, algunos con consecuencias fatales. La fluidez de su circulación en ciertos horarios, al ser la conexión terrestre directa entre Malargüe y San Rafael, aumenta el riesgo.

Vuelco esta mañana en Ruta 144

El primer incidente se registró hoy a las 6.40, cuando un automóvil Ford Focus volcó en el Kilómetro 748, al norte del distrito sanrafaelino de El Sosneado. Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el conductor, que viajaba desde Malargüe hacia San Rafael, relató que se quedó dormido al volante. Esto provocó que el vehículo se cruzara de carril de este a oeste, e impactara contra un "borde de tierra", desencadenando el vuelco. Afortunadamente, el hombre no sufrió heridas graves. Fue asistido en el lugar por personal sanitario, quien lo diagnosticó con politraumatismos en el brazo izquierdo, dándole el alta sin necesidad de traslado a un hospital. En este hecho no intervinieron terceros.

Turistas involucrados en otro vuelco

Horas más tarde y a pocos kilómetros del primer accidente, se produjo un segundo vuelco, en la zona del paraje Los Positos, esta vez involucrando a una pareja de turistas que se dirigían al complejo invernal Las Leñas. Los ocupantes del vehículo, que también volcó, resultaron heridos y fueron hospitalizados. Se encuentran fuera de peligro.

Temas
