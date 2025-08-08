La venta de insumos para la construcción se mantuvo casi plana en julio

Leve recuperación acumulada, pero sin señales de reactivación sólida En este contexto, el acumulado de ventas entre enero y julio de 2025 cerró con una suba del 9,2% en comparación con el mismo período de 2024, que estuvo marcado por una fuerte contracción debido a las medidas adoptadas por el Gobierno en diciembre de 2023.

Los datos provienen del Índice Construya (IC), que releva la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado por parte de las empresas que integran la entidad.

La venta de insumos para la construcción se mantuvo casi plana en julio "En julio, los despachos de insumos se mantuvieron en los niveles previos, reduciéndose la volatilidad que había generado el factor climático durante mayo y junio", señalaron desde Construya.

Además, la entidad advirtió: “El nivel de obra privada pareciera sostenerse, pero no logra crecer ni compensar la caída de la inversión pública. En este contexto, la suba de tasas de interés en las últimas semanas agrega un nuevo factor de preocupación"/ Fuente: NA

