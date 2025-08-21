PASO A PASO

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Tierra del Fuego se convierte en protagonista del comercio electrónico con un nuevo sistema que permite ahorrar hasta 40%. Cómo comprar un electrodoméstico.

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional impulsa el comercio electrónico mediante diversas medidas, como la flexibilización de compras en el exterior y nuevas normativas para operaciones internas. En ese marco, Tierra del Fuego se destaca con un nuevo esquema, reglamentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que permite la compra directa de electrodomésticos y productos electrónicos con beneficios impositivos.

La nueva disposición representa un ahorro de hasta el 40% para los consumidores del territorio continental argentino. La medida fue oficializada a través de la Resolución 5727/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del Régimen de Envíos Simplificados.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto de 2025
Cómo controlar el gasto hormiga para potenciar tu economía y hacer que tu salario rinda más
ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR INGRESOS

Cómo controlar el gasto hormiga para potenciar tu economía y hacer que tu salario rinda más

El objetivo es dinamizar la industria instalada en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego y ampliar el acceso a bienes tecnológicos para los consumidores del resto del país. Esta normativa complementa la Resolución 286/2025, que incluye un anexo con el listado de productos alcanzados por el beneficio.

Comercio electrónico: qué productos se pueden comprar desde Tierra del Fuego

El régimen abarca una amplia variedad de productos electrónicos y electrodomésticos fabricados en la isla. Entre ellos:

  • Televisores
  • Notebooks
  • Netbooks
  • Tablets
  • Relojes inteligentes
  • Lavarropas
  • Microondas
  • Depiladoras eléctricas
  • Equipos de aire acondicionado

Límites para comprar online productos fueguinos

La normativa no establece un límite de peso por envío, pero sí fija un tope de US$3.000 por operación. Los productos se enviarán de forma directa y exclusiva al domicilio del comprador, sin necesidad de intermediarios.

image
Alguno de los electrodomésticos que se pueden comprar online en Tierra del Fuego son: televisores, notebooks, tables, lavarropas, entre otros.

Alguno de los electrodomésticos que se pueden comprar online en Tierra del Fuego son: televisores, notebooks, tables, lavarropas, entre otros.

Cómo realizar una compra online bajo este régimen

Las compras deben hacerse únicamente a través de los sitios oficiales de los fabricantes que adhieran al régimen.

ARCA aclaró que no existen vías alternativas para acceder a estos productos con beneficio impositivo: no estarán disponibles en cadenas de electrodomésticos ni en grandes superficies comerciales.

Cómo se aplica el descuento del 40%

La clave del beneficio está en que los fabricantes pueden vender sus productos sin intermediarios y sin aplicar el 21% del IVA (Impuesto al Valor Agregado), lo que reduce significativamente el precio final.

ARCA informó que las operaciones estarán fiscalizadas por Aduana, que controlará tanto los envíos como la correcta aplicación del régimen.

Los productos alcanzados estarán claramente identificados en los sitios web de las empresas participantes.

Ejemplos de precios y ahorros estimados

Un relevamiento comparativo con precios de Mercado Libre permite dimensionar los beneficios del nuevo esquema:

  • Aire acondicionado split (3.000 frigorías): fuera del régimen cuesta alrededor de $1.069.999. Bajo el nuevo sistema, se estima entre $590.000 y $710.000, con un ahorro de hasta $480.000 según el modelo.
  • Celular de gama media (128 GB de memoria): en el mercado tradicional ronda los $410.999. Con el beneficio, el valor proyectado sería de unos $350.000.
  • Televisores de gran tamaño: en locales físicos cuestan entre $690.000 y $795.000. Con el régimen, podrían conseguirse por unos $560.000.

En definitiva, el nuevo esquema se presenta como una oportunidad concreta para los consumidores que buscan aprovechar las ventajas del comercio electrónico sin intermediarios y con beneficios fiscales/ Iprofesional

Temas
Seguí leyendo

Shein y el boom del comercio electrónico: todo lo que tenés que saber para comprar sin problemas

Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre 2025

Economía argentina; de la calma de marzo a la fragilidad de agosto

ANSES: quiénes cobran este jueves 21 de agosto de 2025

Renovar tu televisor ahora es más fácil: cómo funciona el Plan Canje de Samsung

Cómo Brasil triplicó a Argentina en producción de granos y competitividad agropecuaria

El Gobierno de Mendoza podrá usar Amazon y Mercado Libre para compras oficiales

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 20 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Shein y el boom del comercio electrónico: todo lo que tenés que saber para comprar sin problemas
COMPRAS ONLINE

Shein y el boom del comercio electrónico: todo lo que tenés que saber para comprar sin problemas

Las Más Leídas

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo encabezó la presentación de las listas de candidatos para estas elecciones 2025. video
Presentación de candidatos

Alfredo Cornejo y Luis Petri activaron el modo campaña: "Es libertad o kirchnerismo"

Por Cecilia Zabala
Reanudaron el traslado del reactor de IMPSA hacia YPF y ya se sabe cuándo finalizará.
Megaoperativo por el "titán"

Reanudaron el traslado del reactor de IMPSA y ya se sabe cuándo llegará a YPF

Por Florencia Martinez del Rio
Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas.
Alerta

Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas

Por Natalia Mantineo