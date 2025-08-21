Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

El Gobierno nacional impulsa el comercio electrónico mediante diversas medidas, como la flexibilización de compras en el exterior y nuevas normativas para operaciones internas. En ese marco, Tierra del Fuego se destaca con un nuevo esquema, reglamentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que permite la compra directa de electrodomésticos y productos electrónicos con beneficios impositivos.

La nueva disposición representa un ahorro de hasta el 40% para los consumidores del territorio continental argentino. La medida fue oficializada a través de la Resolución 5727/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del Régimen de Envíos Simplificados .

El objetivo es dinamizar la industria instalada en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego y ampliar el acceso a bienes tecnológicos para los consumidores del resto del país. Esta normativa complementa la Resolución 286/2025 , que incluye un anexo con el listado de productos alcanzados por el beneficio.

El régimen abarca una amplia variedad de productos electrónicos y electrodomésticos fabricados en la isla. Entre ellos:

Televisores

Notebooks

Netbooks

Tablets

Relojes inteligentes

Lavarropas

Microondas

Depiladoras eléctricas

Equipos de aire acondicionado

Límites para comprar online productos fueguinos

La normativa no establece un límite de peso por envío, pero sí fija un tope de US$3.000 por operación. Los productos se enviarán de forma directa y exclusiva al domicilio del comprador, sin necesidad de intermediarios.

image Alguno de los electrodomésticos que se pueden comprar online en Tierra del Fuego son: televisores, notebooks, tables, lavarropas, entre otros.

Cómo realizar una compra online bajo este régimen

Las compras deben hacerse únicamente a través de los sitios oficiales de los fabricantes que adhieran al régimen.

ARCA aclaró que no existen vías alternativas para acceder a estos productos con beneficio impositivo: no estarán disponibles en cadenas de electrodomésticos ni en grandes superficies comerciales.

Cómo se aplica el descuento del 40%

La clave del beneficio está en que los fabricantes pueden vender sus productos sin intermediarios y sin aplicar el 21% del IVA (Impuesto al Valor Agregado), lo que reduce significativamente el precio final.

ARCA informó que las operaciones estarán fiscalizadas por Aduana, que controlará tanto los envíos como la correcta aplicación del régimen.

Los productos alcanzados estarán claramente identificados en los sitios web de las empresas participantes.

Ejemplos de precios y ahorros estimados

Un relevamiento comparativo con precios de Mercado Libre permite dimensionar los beneficios del nuevo esquema:

Aire acondicionado split (3.000 frigorías): fuera del régimen cuesta alrededor de $1.069.999. Bajo el nuevo sistema, se estima entre $590.000 y $710.000, con un ahorro de hasta $480.000 según el modelo.

fuera del régimen cuesta alrededor de $1.069.999. Bajo el nuevo sistema, se estima entre $590.000 y $710.000, con un ahorro de hasta $480.000 según el modelo. Celular de gama media (128 GB de memoria): en el mercado tradicional ronda los $410.999. Con el beneficio, el valor proyectado sería de unos $350.000.

en el mercado tradicional ronda los $410.999. Con el beneficio, el valor proyectado sería de unos $350.000. Televisores de gran tamaño: en locales físicos cuestan entre $690.000 y $795.000. Con el régimen, podrían conseguirse por unos $560.000.

En definitiva, el nuevo esquema se presenta como una oportunidad concreta para los consumidores que buscan aprovechar las ventajas del comercio electrónico sin intermediarios y con beneficios fiscales/ Iprofesional