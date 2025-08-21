Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto de 2025

Con el nuevo esquema sin cepo, el dólar opera entre $1.000 y $1.400, sin tope mensual y sin recargo del 30% para personas físicas.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto de 2025

Foto: NA
Lee además
La Bancaria advierte sobre el impacto del fin del cepo en los trabajadores y la economía
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 20 de agosto de 2025
Airbnb elige a la Argentina como mercado clave de un megaplan mundial de 230 millones de dólares
Potencial argentino

Airbnb elige a la Argentina como mercado clave de un megaplan mundial de 230 millones de dólares

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, jueves 21 de agosto de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.320;
  • Para la venta a $1.340.
PLACA-MONEDA-EXTRANJERA 20 AGOSTO

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, jueves 21 de agosto de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.308,61 para la compra;
  • A $1.309,59 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.301,37 para la compra;
  • $1.313,64 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.657,50 para la compra;
  • A $1.709,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, jueves 21 de agosto de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.480 para la compra;
  • En $1.555 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $743 para la compra;
  • A $1.345,12 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

La inflación mayorista anticipa cómo el dólar y las tarifas presionan sobre el IPC de agosto

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 19 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 18 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 17 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 16 de agosto de 2025

Más dólares, más granos y más tiempo: así se financia hoy el campo argentino

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 15 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 14 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
El intendente Marcos Calvente estuvo presente en la inauguración del supermercado.
Inversiones

Cuál es el nuevo supermercado mayorista de Mendoza que ofrece precios accesibles

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 20 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Te Puede Interesar

El gobernador marcó diferencias con el candidato a diputado nacional
Elecciones 2025

Cornejo se distanció de Petri en su paso por Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Diputados frenó el aumento a jubilados y la moratoria previsional video
Congreso nacional

Quedó firme el veto a las jubilaciones: cómo votaron los mendocinos y los dos que "se dieron vuelta"

Por Facundo La Rosa
IMPSA reanudará el traslado del reactor.
Reanudarán el operativo

El titán de IMPSA retomará su viaje: dónde habrá cortes de tránsito

Por Sofía Pons