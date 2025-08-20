El titán de IMPSA retomará su viaje: dónde habrá cortes de tránsito

El reactor de hidrodesulfuración de IMPSA finalmente continuará su viaje hacia la refinería de YPF en Luján de Cuyo . El traslado se reanudará este jueves a las 7 de la mañana y habrá zonas donde la circulación del tránsito estará interrumpida.

"La decisión se tomó en coordinación con la Dirección de Hidráulica de Mendoza . El objetivo fue permitir la apertura del descargador de fondo del Dique Potrerillos , programada para tareas de mantenimiento", indicó la empresa, que fabricó el reactor, sobre la pausa en el traslado.

Mientras tanto, continúan trabajando para fortalecer los puentes de la Ruta Nacional 7 , acciones a cargo de Vialidad Nacional , con el objetivo de poder trasladar el reactor sin correr riesgos .

Según informó IMPSA , "el tráfico en la Ruta 7 estará interrumpido desde el empalme con la Ruta 40 hasta la calle Cochabamba en una primera etapa hasta las 8".

Vialidad Nacional trabaja para fortalecer los puentes por los que pasará el reactor de IMPSA.

Posteriormente el corte se extenderá hasta la variante de la Ruta Provincial N°84. "La interrupción se extenderá durante toda la operación de transporte, la que se estima durará hasta el mediodía", aclararon.

Además, el Gobierno de la Provincia comunicó que habrá desvíos en la zona de la bajada hacia el oeste. "El tránsito será derivado en la intersección con Calle 84 para impedir la llegada de vehículos al puente por donde debe cruzar la estructura", informaron.

Aquellos que necesiten ir hacia Alta Montaña, no podrán circular por la intersección de Ruta 7 y 40, por lo que el tránsito será canalizado por Calle Olavarría.