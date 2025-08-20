Reanudarán el operativo

El titán de IMPSA retomará su viaje: dónde habrá cortes de tránsito

Tras la pausa, este jueves el reactor de IMPSA continuará su trayecto hacia la refinería de YPF. En qué zonas habrá interrupciones de tránsito.

IMPSA reanudará el traslado del reactor.

IMPSA reanudará el traslado del reactor.

Foto: Yemel Fil
 Por Sofía Pons

El reactor de hidrodesulfuración de IMPSA finalmente continuará su viaje hacia la refinería de YPF en Luján de Cuyo. El traslado se reanudará este jueves a las 7 de la mañana y habrá zonas donde la circulación del tránsito estará interrumpida.

"La decisión se tomó en coordinación con la Dirección de Hidráulica de Mendoza. El objetivo fue permitir la apertura del descargador de fondo del Dique Potrerillos, programada para tareas de mantenimiento", indicó la empresa, que fabricó el reactor, sobre la pausa en el traslado.

Lee además
El reactor de IMPSA está detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF.
Entrevista

Amstutz, en Aconcagua Radio: "El traslado del reactor de IMPSA se frenó por la empresa"
El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Mientras tanto, continúan trabajando para fortalecer los puentes de la Ruta Nacional 7, acciones a cargo de Vialidad Nacional, con el objetivo de poder trasladar el reactor sin correr riesgos.

20 de agosto, reactor IMPSA, puente apuntalado
Vialidad Nacional trabaja para fortalecer los puentes por los que pasará el reactor de IMPSA.

Vialidad Nacional trabaja para fortalecer los puentes por los que pasará el reactor de IMPSA.

Cortes de tránsito por el traslado del reactor de IMPSA

Según informó IMPSA, "el tráfico en la Ruta 7 estará interrumpido desde el empalme con la Ruta 40 hasta la calle Cochabamba en una primera etapa hasta las 8".

Posteriormente el corte se extenderá hasta la variante de la Ruta Provincial N°84. "La interrupción se extenderá durante toda la operación de transporte, la que se estima durará hasta el mediodía", aclararon.

Además, el Gobierno de la Provincia comunicó que habrá desvíos en la zona de la bajada hacia el oeste. "El tránsito será derivado en la intersección con Calle 84 para impedir la llegada de vehículos al puente por donde debe cruzar la estructura", informaron.

Aquellos que necesiten ir hacia Alta Montaña, no podrán circular por la intersección de Ruta 7 y 40, por lo que el tránsito será canalizado por Calle Olavarría.

Temas
Seguí leyendo

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del titán: cómo será el recorrido por Mendoza

Claudio Machuca sobre el traslado del reactor de IMPSA en Aconcagua Radio: "Se llevó todo conforme a lo previsto"

El traslado del "titán" de IMPSA atrae las miradas de vecinos y curiosos

¿Se extiende el operativo de traslado del reactor de IMPSA a YPF?

Cortes de calles y despliegue de vehículos, el operativo para trasladar al "titán" de IMPSA hacia YPF

El Metrotranvía sufrirá interrupciones debido al traslado del reactor de IMPSA para YPF

LO QUE SE LEE AHORA
Magis TV deja de funcionar en Argentina: ordenan su cierre definitivo
Contra la piratería en línea

Magis TV deja de funcionar en Argentina: ordenan su cierre definitivo

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 20 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Te Puede Interesar

Diputados frenó el aumento a jubilados y la moratoria previsional video
Congreso nacional

Quedó firme el veto a las jubilaciones: cómo votaron los mendocinos y los dos que "se dieron vuelta"

Por Facundo La Rosa
IMPSA reanudará el traslado del reactor.
Reanudarán el operativo

El titán de IMPSA retomará su viaje: dónde habrá cortes de tránsito

Por Sofía Pons
El nuevo funcionario fue precandidato a intendente en las PASO 2023
Gabinete nacional

El primer efecto de "Petri candidato": colocó un hombre de su entorno en Anses Mendoza

Por Facundo La Rosa