2 de octubre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 2 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 2 de octubre.

Prensa EDEMSA

Prensa EDEMSA
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 2 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Guaymallén

  • – Entre calles Congreso, Bonfanti, Barcelona y Lateral Norte del Acceso Este. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • – Entre calles Tupungato, Gran Capitán, Avenida Cooperativa y Sierra Pintada. Ciudad de Mendoza.. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Libertador General San Martín, entre Patricias Mendocinas y Pedro Pascual Segura. Entre calles Pedro Ortiz, 25 de Mayo, Pedro Pascual Segura y Libertador General San Martín. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – Entre calles Tropero Sosa, Hermandad, 25 de Mayo y José María Irusta. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Víctor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio y en calle Los Pinos. Entre calles Los Tilos, Víctor Hugo, Las Acacias, Los Aromos y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En el barrio Estancia Cerros del Mesón, en la zona de La Carrera; San José. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle El Álamo, entre Bodega Bousquet y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

  • – Entre calles Luis Danti, Gerónimo Ortega, Prolongación Los Cerezos y Lugones; El Algarrobo. De 10.30 a 14.30 h.
San Carlos

  • – En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Ciriaco Guevara, hacia el este de La Virgen; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – En la intersección de calles Florida y Pedro Vargas y zonas aledañas. De 15.00 a 17.00 h.

  • – Entre calles 12 de Octubre, Emilio Mitre, Pellegrini y Alemania. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En la Ruta Nacional N°146, entre calles La Intendencia y El Monte; Los Dos Álamos. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la intersección de calles Irene Curié y Vélez Sarsfield y adyacencias. De 13.00 a 17.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz.



La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

