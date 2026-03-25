Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 25 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 25 de marzo , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 20 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 23 de marzo

– Entre calles Cerro Banderita Sur, Cerro Fundición, Cerro Bodeguita, Cerro San Isidro y áreas adyacentes; barrio Dalvian. De 14.45 a 18.45 h.

– Entre calles Schestakow, Dr. Leloir, Milstein, Echeverri Gainza y adyacencias. De 9.30 a 11.00 h.

– Entre Lateral Sur del Acceso Este, calles Serpa, Necochea, Ruta Provincial N°50 y adyacencias; Pedregal. De 9.30 a 13.30 h.

– En loteo Sol Andino. En calle Buena Nueva y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Godoy Cruz, entre Milagros y kilómetro N°11. En loteo Hadad y adyacencias; Corralitos. De 14.30 a 17.00 h.

– En calle Severo del Castillo, entre Godoy Cruz y San Juan. En calle 25 de Mayo, hacia el este de Severo del Castillo. En callejón Salcedo, hacia el oeste de Severo del Castillo. En loteos Poveda Touris, Rayen Curá y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

– En la Ruta N°7, hacia el oeste de la Aduana. En Hostel Leñas de Tolosa y zonas aledañas; Paramillo (Las Cuevas). De 10.00 a 14.00 h.

Luján

– En calle Proyectada J256, en las inmediaciones de Ruta Nacional N°40. De 10.00 a 12.00 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Miércoles 25 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/wjtlgCMGWH — EDEMSA (@Edemsa) March 24, 2026

Maipú

– Entre calles Pescara, Emilio Civit/Barcala, Maza, Dionisio Herrera/Sánchez y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Bruno Morón, entre Canal Pescara y Urquiza, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Mina de Oro, Rivadavia, La Escondida y Los Salamanquinos. En calle Juan Vargas, entre Los Valencianos y Perinetti. En calle San Martín Norte, entre Los Valencianos y Mina de Oro. En calle Los Valencianos, entre Rivadavia y Ruta Nacional N°7, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

– En la intersección de calle Proyectada V170 con Rama N°8 y zonas aledañas. De 9.30 a 12.30 h.

Tupungato

– En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle La Gloria (o Ruta Provincial N°86), hacia el norte de loteo Entrevides. En Praderas Mendocinas y bodega Atamisque. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

– En calle Los Indios, entre Quiroga y 3 de Febrero. En bodegas Trivento y Esmeralda; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles El Cementerio, Administración, Casas Viejas y Corvalán. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles Sarmiento, Casnati, Cayetano Silva y Santiago Germano. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Soria, Barrera, Vera Arenas y El Piquillín; La Llave. De 15.00 a 19.00 h.

– Entre calles Rufino Ortega, Lencinas, Esquivel y Ruta Provincial N°160; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Tirasso, Comodoro Py, Riobamba y Juan José Paso. En el Centro de Congresos y Convenciones. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calles Tirasso, Teniente General Perón, Edison y Telles Meneses. En Bodega Tornaghi. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calles Ignacio Sueta, Mitre, San Francisco y Alberdi. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.