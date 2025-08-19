Entrevista

Amstutz, en Aconcagua Radio: "El traslado del reactor de IMPSA se frenó por la empresa"

Guillermo Amstutz, ex delegado de Vialidad Nacional, habló en Aconcagua Radio y cuestionó la decisión de IMPSA de montar el operativo sin los permisos. la responsabilidad

El reactor de IMPSA está detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF.

El reactor de IMPSA está detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF.

Foto: Yemel Fil
 Por Aconcagua Radio

La situación del reactor de IMPSA, detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF, está en el foco del debate. Es que el "titán", que pesa 456 toneladas, está estacionado en la RN 40, a unos 300 metros de la RN 7 porque no tienen los permisos de Vialidad Nacional para continuar con el mega operativo.

Guillermo Amstutz, ex director regional de la Dirección Nacional de Vialidad, sostuvo en Aconcagua Radio que "el proceso fue atípico y no se llevó a cabo con la regularidad requerida". Además, aclaró que a pesar de que IMPSA es la responsable de cumplir con las normativas, la falta de claridad en la autorización por parte de Vialidad ha creado un ambiente de incertidumbre.

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería
El reactor de IMPSA, esta mañana, en Ruta 40 de Luján de Cuyo. 
Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF
Guillermo Amstutz, Vialidad Nacional
Guillermo Amstutz, ex director regional de la Direcci&oacute;n Nacional de Vialidad.

Guillermo Amstutz, ex director regional de la Dirección Nacional de Vialidad.

"La responsabilidad recae en quien ejecuta el traslado", aclaró Amstutz.

El eje de esto es la infraestructura de las rutas y puentes que el reactor debe cruzar. Amstutz destacó que el vehículo de transporte no cumplía con las especificaciones requeridas para las rutas nacionales, lo que generó un cambio de planes: " Hubo que evitar el cruce por el puente del río Mendoza y se improvisó un camino de tierra", dijo.

El ex delegado también comentó sobre la supervisión del organismo nacional: "Hay un desmantelamiento que podría estar afectando la seriedad de las decisiones de la actual conducción de Vialidad".

El reactor de IMPSA está detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF

El reactor de IMPSA está detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF

La postura de Vialidad Nacional

Precisamente, este lunes Vialidad Nacional envió un comunicado en el que precisaron que el traslado del reactor de IMPSA se encuentra momentáneamente demorado debido a la necesidad de realizar estudios técnicos de peso y dimensiones que aseguren el cruce seguro de la carga sobre los puentes de la RN 7, en la provincia de Mendoza.

"La empresa a cargo del transporte presentó el viernes 15 de agosto un estudio técnico que actualmente está siendo evaluado por Vialidad Nacional, con el compromiso de otorgar la aprobación con la mayor celeridad y rigurosidad profesional", precisaron.

Asimismo, informaron que "estos trabajos de precisión resultan indispensables para resguardar las estructuras viales y a los usuarios, por lo que el atraso responde exclusivamente a cuestiones de seguridad y no a demoras administrativas".

Cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA

Cabe aclarar que el reactor permanece estacionado a unos 300 metros de la intersección de rutas mencionada. Y se estima que la tercera etapa se realizaría, en principio, entre miércoles y jueves. Cuando eso ocurra, habrá un importante operativo vial, con cortes en Ruta 7 hasta el cruce de la Ruta Provincial 84, por la cual el reactor será llevado hasta el ingreso a la refinería, por el puesto 7.

