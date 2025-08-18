repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Tanto en IMPSA como en otros sectores de la Provincia de Mendoza vinculados al mega operativo, explicaron el motivo de la demora en el traslado

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza.&nbsp;

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El mega operativo diagramado para el traslado de un reactor de IMPSA a la refinería de YPF, en Luján de Cuyo generó repercusión en toda la provincia de Mendoza y la demora de la tercera etapa del trayecto causó distintos tipos de conjeturas, aunque en realidad, puertas adentro advierten que gran parte de los partícipes del operativo sabían que esto iba a pasar. Qué dicen desde Vialidad Nacional.

Fuentes de distintos actores en el procedimiento que fueron consultadas por este diario, afirmaron que IMPSA sabía que el operativo no se iba a poder completar, tal y como se había informado ampliamente en todos los medios de comunicación de la provincia.

El motivo era simple: las autoridades de la empresa estaban al tanto de la falta de documentación y autorizaciones de Vialidad Nacional para dicho traslado, sobre todo, al momento de llegar la Ruta Nacional 7. Justamente, Vialidad Nacional informó que recién el viernes se presentaron los pedidos de autorización (ver subtítulo).

Pero en el medio, existía otro problema para la empresa: el Río Mendoza.

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Las mismas fuentes dijeron que el Río Mendoza iba a tener en estos días un incremento en el caudal de agua, en gran parte, por una serie de refacciones que se deben realizar sobre el cauce y que la provincia planifica hace tiempo.

15 de agosto, reactor IMPSA
El traslado del reactor de IMPSA implicó un mega operativo, pocas veces visto en la Provincia de Mendoza.

Desde junio de este año, en IMPSA estaban al tanto de estos cambios y por ende no podían demorar más el traslado, pues si crecía el caudal de agua, el reactor no podría pasar por el río.

Entonces, contrarreloj, desde la empresa decidieron iniciar el traslado aún sin autorización y dejar estacionado el reactor sobre Ruta 40, a unos 300 metros del cruce con Ruta 7 y de esta forma, tal vez, agilizar el proceso de autorización en Vialidad Nacional.

Justamente es lo que está ocurriendo con estas horas y según trascendidos, la autorización llegaría este martes, para que, entre miércoles y jueves, se complete el operativo.

Ahora bien, algunas de las fuentes consultadas indicaron que de esto también están al tanto en YPF. Asimismo, agregaron que, posiblemente, el reactor esté sin funcionamiento durante un tiempo en la refinería, hasta que se pueda iniciar, completamente, el proyecto vinculado a la estructura.

Así las cosas, los distintos actores en este mega operativo aguardan la notificación correspondiente para iniciar la tercera y última etapa del traslado, la cual es desde Ruta 40 y 7 hasta el ingreso a la refinería, por el puesto 7.

El comunicado de Vialidad Nacional

Desde el organismo, precisaron que el traslado del reactor de IMPSA se encuentra momentáneamente demorado debido a la necesidad de realizar estudios técnicos de peso y dimensiones que aseguren el cruce seguro de la carga sobre los puentes de la RN 7, en la provincia de Mendoza.

"La empresa a cargo del transporte presentó el viernes 15 de agosto un estudio técnico que actualmente está siendo evaluado por Vialidad Nacional, con el compromiso de otorgar la aprobación con la mayor celeridad y rigurosidad profesional", precisaron.

Asimismo, informaron que "estos trabajos de precisión resultan indispensables para resguardar las estructuras viales y a los usuarios, por lo que el atraso responde exclusivamente a cuestiones de seguridad y no a demoras administrativas".

