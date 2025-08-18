Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

El reactor de IMPSA, esta mañana, en Ruta 40 de Luján de Cuyo.

El sábado pasado finalizó la segunda etapa del mega operativo para el traslado del reactor de IMPSA hacia la refinería de Luján de Cuyo y a partir de ese momento, la estructura quedó estacionada a la espera de la autorización para poder concluir la tercera y última etapa.

Es que por falta de documentación, Vialidad no autorizó el último tramo, desde Ruta 40 hacia la refinería de Luján de Cuyo, por lo que por estas horas se desconoce cuándo se realizará esta parte.

Fuentes vinculadas a la Policía de la Provincia de Mendoza confirmaron que, hasta media mañana de este lunes, no tenían notificación de la realización de ese tramo mencionado.

Al entender que la participación de Policía Vial es clave para el operativo , se cree que el traslado no se hará hasta el miércoles o quizás el jueves.

Cuando continúa el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

La segunda etapa del traslado del reactor comenzó alrededor de las 8 de este sábado.

El recorrido se inició por el Acceso Sur, continuó por calle Araoz y luego avanzó hasta Azcuénaga, donde fue necesario retirar carteles para permitir el paso.

La etapa finalizó cerca de las 16, a unos 300 metros de la estación de servicio Red Mercosur, en la intersección de las rutas 7 y 40. El operativo se desarrolló con éxito y sin inconvenientes.

Desde ese momento, el reactor permanece estacionado a unos 300 metros de la intersección de rutas mencionada.

En las primeras horas de este lunes, surgió el rumor que Vialidad autorizaría, en el transcurso de la jornada, el resto del traslado, bajo una serie de condiciones, entre ellas, que la empresa encargada del traslado se haga cargo de los arreglos de caminos e infraestructura modificada por el operativo.

Si esto se confirma, la tercera etapa se realizaría, en principio, entre miércoles y jueves. Cuando eso ocurra, habrá un importante operativo vial, con cortes en Ruta 7 hasta el cruce de la Ruta Provincial 84, por la cual el reactor será llevado hasta el ingreso a la refinería, por el puesto 7.