Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Este sábado por la tarde, finalizó la segunda etapa del traslado del reactor Titán , una estructura de 456 toneladas fabricada por IMPSA . En esta nota, te contamos cómo fue su recorrido por la provincia de Mendoza, los resultados obtenidos y qué se espera para los próximos días .

Según informó el comisario Claudio Machuca , jefe del Operativo de Seguridad Vial, la segunda etapa del traslado del reactor comenzó alrededor de las 08:00 de este sábado .

El recorrido se inició por el Acceso Sur, continuó por calle Araos y luego avanzó hasta Azcuénaga, donde fue necesario retirar carteles para permitir el paso. La etapa finalizó cerca de las 16:00, a unos 300 metros de la estación de servicio Red Mercosur , en la intersección de las rutas 7 y 40. El operativo se desarrolló con éxito y sin inconvenientes .

El reactor permanecerá custodiado de la misma forma que en la primera etapa: por personal de la empresa responsable . Cabe destacar que, debido a la falta de autorización por parte de Vialidad, la tercera y última fase del traslado no se completará este domingo como estaba previsto.

Machuca, en diálogo con Sitio Andino, aclaró que el procedimiento podría continuar entre el miércoles 20 y el jueves 21 de agosto, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.

Cómo fue la primera fase del traslado del titán de IMPSA

Este viernes pasado, desde las 05:00 de la mañana, comenzó el traslado del reactor fabricado por IMPSA hacia la planta de YPF, en el marco de un megaoperativo de seguridad que se extenderá durante varios días. Debido a esta maniobra, varias calles fueron cortadas y el servicio del Metrotranvía se vio afectado durante varias horas por el paso del imponente "Titán".

La pieza, identificada como HG-D-3501, fue construida bajo los estrictos estándares internacionales ASME y API 934, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas requeridas por YPF. Su función principal será reducir significativamente el contenido de azufre en el diésel, alineándose con los más exigentes estándares ambientales a nivel global.

El primer tramo del operativo concluyó ese mismo día al mediodía, cuando el reactor (remolcado por dos camiones) quedó estacionado sobre la lateral sur de Boedo y Acceso Sur. Desde allí, se retomó la segunda etapa del traslado este sábado por la mañana.

Sin dudas, el transporte del reactor se convirtió en uno de los hechos más llamativos del día en Mendoza. Por su tamaño y peso, el "Titán" no pasó desapercibido, y numerosos vecinos y curiosos se acercaron para fotografiar o grabar un momento histórico para la industria local.

15 de agosto, reactor IMPSA Finalizó la segunda fase del traslado del titán de IMPSA Foto: Yemel Fil

Así es el recorrido completo del megaoperativo

