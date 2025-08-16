Día del Niño en Los Puquios: se viene un cierre de temporada con mucha diversión

Este domingo, Los Puquios cierra la temporada con un gran festejo por el Día del Niño.

Los Puquios se prepara para un gran cierre de temporada de invierno, combinando la diversión en la nieve con la celebración del Día del Niño . A pesar de haber vivido una edición atípica con pocas nevadas naturales, el Parque logró mantenerse operativo gracias a la producción de nieve técnica.

En coincidencia con los festejos del Día del Niño, que se celebrará el próximo domingo, Los Puquios ha ideado un cierre de temporada 2025 para que grandes y chicos disfruten de un día inolvidable. El programa incluye:

Además de las actividades, habrá premios, música, pochoclos y chocolate caliente para recargar energías. El evento promete ser una fiesta memorable, el broche de oro para una temporada que demostró la importancia de la innovación y la colaboración para el desarrollo del turismo en Mendoza.

Los Puquios, temporada atípica

Tras el cierre de temporada, las autoridades del Parque aseguraron que la inversión privada y la sinergia con el sector público son clave para seguir creciendo, y que el programa “Pioneros” será un gran impulso para el futuro.

El impacto de Los Puquios se extendió más allá de sus pistas, ya que muchos visitantes que llegaron por un día terminaron quedándose más tiempo en la provincia, impulsando la economía local en hoteles, restaurantes y comercios.

"La celebración de este domingo es un broche de oro para una temporada que, contra todo pronóstico, supo mantenerse viva, dejando una huella de sonrisas en la nieve mendocina", concluyeron.