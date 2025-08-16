Fin de temporada

Día del Niño en Los Puquios: se viene un cierre de temporada con mucha diversión

Este domingo, se celebra el Día del Niño y el Parque de Nieve Los Puquios "bajará las persianas" con un gran festejo para niños y grandes.

Este domingo, Los Puquios cierra la temporada con un gran festejo por el Día del Niño.

Este domingo, Los Puquios cierra la temporada con un gran festejo por el Día del Niño.

En coincidencia con los festejos del Día del Niño, que se celebrará el próximo domingo, Los Puquios ha ideado un cierre de temporada 2025 para que grandes y chicos disfruten de un día inolvidable. El programa incluye:

  • Competencias de trineos.

  • Carreras de embolsados en la nieve.

  • Concurso para elegir al muñeco de nieve más lindo.

  • Una emocionante búsqueda del tesoro.

festejo del dia del niño los puquios
Los festejos del Día del Niño incluirá mucha diversión y sorpresas.

Los festejos del Día del Niño incluirá mucha diversión y sorpresas.

Además de las actividades, habrá premios, música, pochoclos y chocolate caliente para recargar energías. El evento promete ser una fiesta memorable, el broche de oro para una temporada que demostró la importancia de la innovación y la colaboración para el desarrollo del turismo en Mendoza.

Los Puquios, temporada atípica

Tras el cierre de temporada, las autoridades del Parque aseguraron que la inversión privada y la sinergia con el sector público son clave para seguir creciendo, y que el programa “Pioneros” será un gran impulso para el futuro.

El impacto de Los Puquios se extendió más allá de sus pistas, ya que muchos visitantes que llegaron por un día terminaron quedándose más tiempo en la provincia, impulsando la economía local en hoteles, restaurantes y comercios.

"La celebración de este domingo es un broche de oro para una temporada que, contra todo pronóstico, supo mantenerse viva, dejando una huella de sonrisas en la nieve mendocina", concluyeron.

