Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.

El próximo domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño en Argentina y los comerciantes mendocinos ya tienen un panorama definido de la edición 2025. De acuerdo con lo informado a Sitio Andino, las ventas vienen lentas y con una "sorpresa" en los hábitos de consumo respecto a años anteriores.

Según contó Gustavo Fernández , de la Cámara de Jugueterías y Librerías de Mendoza, los tradicionales regalos como juguetes están cediendo terreno frente a otras opciones.

Frente a este estancamiento en la venta de juguetes para una de las fechas claves para el sector como es el Día del Niño , Fernández señaló que, "a diferencias de años anteriores, esta vez se ha notado un marcado crecimiento en la venta de indumentaria como regalo para los más chicos".

Para el Día del Niño crece la opción de regalar ropa en lugar de juguetes.

Esta tendencia, aunque atípica para la fecha, se ve respaldada por un informe nacional de la consultora Focus Market , que reveló que uno de cada tres regalos para esta celebración será ropa. El estudio, basado en el análisis de 3000 casos, muestra un cambio en las prioridades de compra de los argentinos.

"Los consumidores, frente a la situación económica actual, parecen buscar regalos más prácticos y de mayor durabilidad, optando por prendas de vestir que, además de ser útiles, suelen tener un precio más accesible que muchos juguetes o artículos de tecnología", expresó el empresario.

Día del Niño: el avance de la tecnología

Si bien faltan días para comprar el regalo del Día del Niño, los comerciantes aseguran que la tendencia no se revierte. Incluso, aseguran que "la gente comprará lo indispensable y en algunos casos hasta van a tratar de regalarle algo que sea más útil como ropa o un útil escolar antes que un juguete, eso es lo que estamos viendo".

Por otro lado, Fernández manifestó que otro problema está instalado en el sector del juguete y tiene que ver con el avance de la tecnología.

Para el Día del Niño, los más pequeños prefieren tecnología por sobre los juguetes.

"Antes una nena consumía juguetería hasta los 12 años, aproximadamente. Ahora tenemos niños que juegan con juguetes, con suerte, hasta los 8 años, incluso, 9, pasada esa edad, las preferencias están ligadas a la tecnología. Ese es el panorama que tenemos hoy", cerró Gustavo Fernández.