La semana comenzó con novedades en las tasas de interés para depósitos a plazo fijo y rendimientos de billeteras virtuales. En la mayoría de los casos, los cambios resultaron favorables para los clientes, con aumentos en los porcentajes ofrecidos. A continuación, te contamos cómo quedaron las tasas vigentes y cómo simular un plazo fijo.
Depósitos a plazo fijo: cuánto otorga cada banco
Estos son los diez bancos con mayor volumen de depósitos en pesos y las tasas nominales anuales (TNA) vigentes para plazos fijos online a 30 días en moneda nacional:
Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días
Así quedaron las TNA de los rendimientos diarios de cuentas remuneradas, plazos fijos y fondos comunes de inversión (FCI) vinculados a billeteras virtuales:
Cocos (FCI RM): 31,97%;
Mercado Pago (FCI MM): 31,46%;
Prex Argentina (FCI MM): 31,46%;
Personal Pay (FCI MM): 31,43%;
Claro Pay (FCI MM): 30,33%;
Astropay (FCI MM): 29,78%;
N1U (FCI MM): 29,38%;
IEB+ (FCI MM): 29,38%;
LetsBit Finanzas (FCI MM): 29,16%;
Naranja X (Cuenta Remunerada): 29,00%;
Lemon Cash (FCI MM): 27,53%;
Ualá (Cuenta Remunerada): 27,00%
Cómo simular un plazo fijo
Simular un plazo fijo es rápido y sencillo. Podés hacerlo desde el sitio web de tu banco o mediante plataformas online. Solo seguí estos pasos:
Ingresá al simulador de plazos fijos en pesos;
Indicá el monto a invertir y el plazo en días;
Hacé click en “Calcular” y en segundos verás cuánto te pagaría cada banco por tu inversión.
Cuánto gano si deposito $500.000 en Banco Nación a 30 días
Si depositás $500.000 enBanco Nación por 30 días, obtendrás un rendimiento electrónico de $15.205,48, sumando un total de $515.205,48 al final del plazo.
De esta manera y frente a un escenario de tasas en alza, invertir en depósitos a plazo fijo o billeteras virtuales se vuelve una alternativa atractiva y segura para quienes buscan rentabilizar sus ahorros. ¿Qué herramienta preferís para ahorrar? / El Economista