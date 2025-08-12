AHORROS

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días

Las tasas de plazo fijo y billeteras virtuales suben para beneficiar a los clientes. Conocé los bancos con mejores rendimientos a 30 días.

Por Sitio Andino Economía

La semana comenzó con novedades en las tasas de interés para depósitos a plazo fijo y rendimientos de billeteras virtuales. En la mayoría de los casos, los cambios resultaron favorables para los clientes, con aumentos en los porcentajes ofrecidos. A continuación, te contamos cómo quedaron las tasas vigentes y cómo simular un plazo fijo.

Depósitos a plazo fijo: cuánto otorga cada banco

Estos son los diez bancos con mayor volumen de depósitos en pesos y las tasas nominales anuales (TNA) vigentes para plazos fijos online a 30 días en moneda nacional:

  • Banco ICBC: 38,40%;
  • Banco de la Nación Argentina: 37,00%;
  • Banco Galicia: 37,00%;
  • Banco Credicoop: 37,00%;
  • Banco Santander: 35,00%;
  • Banco BBVA: 35,00%;
  • Banco Macro: 33,50%

Tasas de interés en billeteras virtuales

image
Así quedaron las TNA de los rendimientos diarios de cuentas remuneradas, plazos fijos y fondos comunes de inversión (FCI) vinculados a billeteras virtuales:

  • Cocos (FCI RM): 31,97%;
  • Mercado Pago (FCI MM): 31,46%;
  • Prex Argentina (FCI MM): 31,46%;
  • Personal Pay (FCI MM): 31,43%;
  • Claro Pay (FCI MM): 30,33%;
  • Astropay (FCI MM): 29,78%;
  • N1U (FCI MM): 29,38%;
  • IEB+ (FCI MM): 29,38%;
  • LetsBit Finanzas (FCI MM): 29,16%;
  • Naranja X (Cuenta Remunerada): 29,00%;
  • Lemon Cash (FCI MM): 27,53%;
  • Ualá (Cuenta Remunerada): 27,00%

Cómo simular un plazo fijo

Simular un plazo fijo es rápido y sencillo. Podés hacerlo desde el sitio web de tu banco o mediante plataformas online. Solo seguí estos pasos:

  • Ingresá al simulador de plazos fijos en pesos;
  • Indicá el monto a invertir y el plazo en días;
  • Hacé click en “Calcular” y en segundos verás cuánto te pagaría cada banco por tu inversión.

Cuánto gano si deposito $500.000 en Banco Nación a 30 días

Si depositás $500.000 en Banco Nación por 30 días, obtendrás un rendimiento electrónico de $15.205,48, sumando un total de $515.205,48 al final del plazo.

De esta manera y frente a un escenario de tasas en alza, invertir en depósitos a plazo fijo o billeteras virtuales se vuelve una alternativa atractiva y segura para quienes buscan rentabilizar sus ahorros. ¿Qué herramienta preferís para ahorrar? / El Economista

