Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza?

Según un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el 46% de las compras de alimentos en supermercados se realizaron con tarjeta de crédito . Los hogares están endeudándose para adquirir productos de primera necesidad, pero en Mendoza aún no se ve esa tendencia tan marcada.

" Necesitamos recuperar volumen de venta y estamos tratando de absorber todos los gastos que más podamos. Debido a la baja del consumo, ha habido promociones y el cliente sabe que esos precios no los va a volver a conseguir. Después, los medios digitales están creciendo y sí algunos clientes que aprovechan el cierre de la tarjeta para comprar, pagar el próximo mes y financiar, pero no vemos todavía que se esté usando la tarjeta para poder cubrir necesidades básicas", expresó el responsable del mayorista Oscar David, Rubén David.

En detalle Elecciones 2025 en la Ciudad de Mendoza: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Además, comentó que el perfil de los consumidores ha cambiado con las modificaciones en la economía argentina. " Están mucho más atento . Cuando hay una estabilidad de precios, el consumidor los memoriza. Hoy no está dispuesto a pagar un poco más en algún lugar", indicó.

David expresó que los comerciantes están haciendo un esfuerzo para no trasladar el valor de los costos a los precios al consumidor, pero para eso necesitan las colaboraciones de los gobiernos en la baja de la carga impositiva .

Las consecuencias del pago de alimentos con tarjeta de crédito

La economista Paula Ariet explicó qué consecuencias trae el pago de productos de primera necesidad con tarjeta de crédito o financiación. "Cada vez se utiliza menos el dinero para realizar compras. Uno de los problemas que nosotros estamos viendo es que las compras se van haciendo en cuotas. Eso quiere decir que una compra que vos hacés recurrentemente, es decir que todos los meses compro lo mismo en cuotas, voy a llegar a un momento en que la situación va a ser muy grave. Estás difiriendo un pago, eso quiere decir que no te alcanzó", dijo.

Ariet advirtió que las tasas de interés de las tarjetas de crédito son "excesivamente caras". "Si vos tenés que pagar el mínimo o no podés pagar el total de tu tarjeta, en un momento vas a tener un problema. Es el primer paso para un endeudamiento importante", indicó.

La especialista dijo la pérdida de poder adquisitivo fue muy fuerte en 2023 y por más que haya una baja inflación, no alcanza. "Ese efecto va a seguir porque la economía todavía no crece a la velocidad que podría llegar a crecer", comentó.

Mirá el video de Noticiero Andino