Endeudamiento

Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza?

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el 46% de los hogares argentinos financia la compra de productos de primera necesidad. Cómo abonan en Mendoza.

Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza?

Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza?

Foto: Yemel Fil

"Necesitamos recuperar volumen de venta y estamos tratando de absorber todos los gastos que más podamos. Debido a la baja del consumo, ha habido promociones y el cliente sabe que esos precios no los va a volver a conseguir. Después, los medios digitales están creciendo y sí algunos clientes que aprovechan el cierre de la tarjeta para comprar, pagar el próximo mes y financiar, pero no vemos todavía que se esté usando la tarjeta para poder cubrir necesidades básicas", expresó el responsable del mayorista Oscar David, Rubén David.

Lee además
Mendoza realiza la primera prueba de realidad virtual para presentar evidencias en juicios por jurado
Visualizar las pruebas

Mendoza realiza la primera prueba de realidad virtual para presentar evidencias en juicios por jurado
elecciones 2025 en la ciudad de mendoza: que se vota y como sera la renovacion del concejo deliberante
En detalle

Elecciones 2025 en la Ciudad de Mendoza: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Además, comentó que el perfil de los consumidores ha cambiado con las modificaciones en la economía argentina. "Están mucho más atento. Cuando hay una estabilidad de precios, el consumidor los memoriza. Hoy no está dispuesto a pagar un poco más en algún lugar", indicó.

David expresó que los comerciantes están haciendo un esfuerzo para no trasladar el valor de los costos a los precios al consumidor, pero para eso necesitan las colaboraciones de los gobiernos en la baja de la carga impositiva.

Las consecuencias del pago de alimentos con tarjeta de crédito

La economista Paula Ariet explicó qué consecuencias trae el pago de productos de primera necesidad con tarjeta de crédito o financiación. "Cada vez se utiliza menos el dinero para realizar compras. Uno de los problemas que nosotros estamos viendo es que las compras se van haciendo en cuotas. Eso quiere decir que una compra que vos hacés recurrentemente, es decir que todos los meses compro lo mismo en cuotas, voy a llegar a un momento en que la situación va a ser muy grave. Estás difiriendo un pago, eso quiere decir que no te alcanzó", dijo.

Ariet advirtió que las tasas de interés de las tarjetas de crédito son "excesivamente caras". "Si vos tenés que pagar el mínimo o no podés pagar el total de tu tarjeta, en un momento vas a tener un problema. Es el primer paso para un endeudamiento importante", indicó.

La especialista dijo la pérdida de poder adquisitivo fue muy fuerte en 2023 y por más que haya una baja inflación, no alcanza. "Ese efecto va a seguir porque la economía todavía no crece a la velocidad que podría llegar a crecer", comentó.

Mirá el video de Noticiero Andino

Embed - CRECE EL PAGO DE ALIMENTOS CON TARJETA: QUÉ PASA EN MENDOZA

Temas
Seguí leyendo

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Para aliviar el bolsillo de sus jubilados, Ciudad de Mendoza brinda beneficios y explica cómo obtenerlos

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Mendoza vivió una semana clave para el futuro financiero de su industria minera

El dato que preocupa a la construcción en la Provincia de Mendoza

Nuevas ambulancias en Mendoza: el sistema de Salud se fortalece con la llegada de unidades de alta complejidad

Ulpiano Suarez se consolida como el dirigente mejor valorado en la Ciudad de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días
AHORROS

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear
Escalofriante hallazgo

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear

Te Puede Interesar

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales
Ajuste del Estado

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales

Por Marcelo López Álvarez
Alfredo Cornejo habló del armado de las listas para las próximas elecciones.  video
Elecciones 2025

Video: para Cornejo, la alianza del PRO y Difonso es una "bolsa de gatos"

Por Sitio Andino Política
Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza? video
Endeudamiento

Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza?

Por Sitio Andino Economía