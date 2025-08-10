Informe del CEPA

"Por primera vez la comida se compra con tarjeta de crédito": crece la tensión entre precios y salarios

Según el CEPA, el 46% de las compra en supermercado se realiza con tarjeta de crédito. La suba del dólar ya impacta en alimentos

Mayor uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos.

En el marco de un debate sobre el impacto del aumento del dólar en los precios, el analista económico del CEPA, Martín Epstein, afirmó: "Por primera vez la comida se compra con tarjeta de crédito y representa el 46% del total en los supermercados".

El mayor uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos

El Presidente de la Nación había sostenido que la suba del dólar no afectaría los precios de los alimentos, pero Epstein refutó esta idea. "No es lo que dicen tampoco las consultoras que trabajan en el día a día de aumentos de precios. Sí, ya hay varias consultoras que relevan un aumento de precios muy significativo, sobre todo en alimentos en la primera semana de agosto", expresó en diálogo con Radio Rivadavia.

Según el analista, los comercios registraron incrementos de precios de entre el 3,5% y el 9%, dependiendo del rubro. Señaló que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir la inflación, "en principio no está ocurriendo".

Indicó que la inflación se estabilizó entre el 1,5% y el 2% mensual, un nivel más bajo que en el pasado, pero aún relevante. Además, citó al economista Orlando Ferreres, quien proyectó que la inflación de agosto podría superar el 2,5% y alcanzar hasta el 3,5%.

El economista destacó la importancia del control del tipo de cambio para contener la inflación. "Esto está sobre todo atado al tipo de cambio. Es algo que históricamente en Argentina ha influido sobre precios y, en la medida en que el gobierno pueda controlar la presión sobre el tipo de cambio, va a tener más éxito en mantener la inflación a raya. En la medida en que no lo pueda hacer y el dólar se le vaya para arriba, esto va a tener efecto sobre los precios", aseguró Epstein.

