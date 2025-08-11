La quita de retenciones a la minería reaviva el reclamo del campo por la eliminación total del impuesto

Algunos actores del mercado agrícola volvieron a la carga por la eliminación de los derechos de exportación para los productos del sector, percibiendo un trato desigual en la decisión adoptada para las mercaderías de la industria de la minería .

Exportaciones Beneplácito y cautela en la minería por el cambio en las retenciones

El exgobernador de Córdoba , Juan Schiaretti , sostuvo que el campo es el sector “más castigado de la Argentina ” y que “las retenciones a las exportaciones agropecuarias son un verdadero robo al complejo agroalimentario y al interior productivo argentino”.

Al respecto, puntualizó que “quien realiza ese robo es el Estado nacional”, indicando que “desde 2003 sacó 175.000 millones de dólares; esto es lo que le quitó a la producción agroalimentaria ” y detalló que “ Córdoba aportó 35.000 millones.”

Las retenciones son un verdadero robo al complejo agroalimentario y al interior productivo argentino. Desde 2003 el Estado nacional sacó 175.000 millones de dólares; esto es lo que le quitó a la producción agroalimentaria. Además, hay que garantizar la infraestructura para la… pic.twitter.com/jTZca91Cj2

En su participación durante la 33ª edición del Congreso Aapresid, el dirigente político cordobés enfatizó que las retenciones hay que eliminarlas, asegurando que “es posible hacerlo en dos años y duplicaríamos la cantidad que podemos exportar del complejo agroalimentario”.

Lucha por las retenciones y las políticas de exportación

En este marco, Schiaretti cuestionó la postura de la administración de Javier Milei señalando que “hoy, hay un gobierno que privilegia los servicios financieros por sobre lo productivo y esto dificulta el desarrollo.”

El empresario fundador de Los Grobo, Gustavo Grovocopatel, manifestó, en diálogo con un podcast especializado en la industria, que “las retenciones son una cosa nefasta, un desastre, un impuesto malo” y aseguró que la baja anunciada no es una “reducción significativa”.

Además, consideró que “la baja o eliminación de las retenciones tiene que ser complementada con medidas de estímulo para procesar materias primas, dar más diversificación a la matriz productiva, incentivar el uso de tecnologías, cosas más sofisticadas que si no se hace podemos quedarnos a mitad de camino”.

El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) José Luis Volando, expresó a un medio especializado, que la baja de retenciones apenas es un alivio parcial graficando que antes “tenía 40° de fiebre y ahora tiene 39°” afirmando que “estás algo mejor porque bajó la temperatura, pero seguimos enfermos”, es decir que “no tenemos rentabilidad”.

Con la rebaja aplicada en el final de julio, las retenciones a las exportaciones bajaron para la carne aviar y vacuna del 6,75% al 5%; para el maíz del 12% a 9,5%, para el sorgo de 12% a 9,5%, al girasol del 7,5% al 5,5%, a la soja del 33% al 26%, y a los subproductos de soja del 31% al 24,5%.