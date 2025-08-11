Debate

La quita de retenciones a la minería reaviva el reclamo del campo por la eliminación total del impuesto

Los representantes del campo manifiestan que la rebaja de retenciones no alcanza y buscan la quita total por parte del gobierno nacional. Qué opinan los referentes.

La quita de retenciones a la minería reaviva el reclamo del campo por la eliminación total del impuesto

La quita de retenciones a la minería reaviva el reclamo del campo por la eliminación total del impuesto

Algunos actores del mercado agrícola volvieron a la carga por la eliminación de los derechos de exportación para los productos del sector, percibiendo un trato desigual en la decisión adoptada para las mercaderías de la industria de la minería.

Lee además
beneplacito y cautela en la mineria por el cambio en las retenciones
Exportaciones

Beneplácito y cautela en la minería por el cambio en las retenciones
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 11 de agosto de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 11 de agosto de 2025

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sostuvo que el campo es el sector “más castigado de la Argentina” y que “las retenciones a las exportaciones agropecuarias son un verdadero robo al complejo agroalimentario y al interior productivo argentino”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1953903312580874458&partner=&hide_thread=false

Al respecto, puntualizó que “quien realiza ese robo es el Estado nacional”, indicando que “desde 2003 sacó 175.000 millones de dólares; esto es lo que le quitó a la producción agroalimentaria” y detalló que “Córdoba aportó 35.000 millones.”

En su participación durante la 33ª edición del Congreso Aapresid, el dirigente político cordobés enfatizó que las retenciones hay que eliminarlas, asegurando que “es posible hacerlo en dos años y duplicaríamos la cantidad que podemos exportar del complejo agroalimentario”.

Lucha por las retenciones y las políticas de exportación

En este marco, Schiaretti cuestionó la postura de la administración de Javier Milei señalando que “hoy, hay un gobierno que privilegia los servicios financieros por sobre lo productivo y esto dificulta el desarrollo.”

El empresario fundador de Los Grobo, Gustavo Grovocopatel, manifestó, en diálogo con un podcast especializado en la industria, que “las retenciones son una cosa nefasta, un desastre, un impuesto malo” y aseguró que la baja anunciada no es una “reducción significativa”.

Además, consideró que “la baja o eliminación de las retenciones tiene que ser complementada con medidas de estímulo para procesar materias primas, dar más diversificación a la matriz productiva, incentivar el uso de tecnologías, cosas más sofisticadas que si no se hace podemos quedarnos a mitad de camino”.

El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) José Luis Volando, expresó a un medio especializado, que la baja de retenciones apenas es un alivio parcial graficando que antes “tenía 40° de fiebre y ahora tiene 39°” afirmando que “estás algo mejor porque bajó la temperatura, pero seguimos enfermos”, es decir que “no tenemos rentabilidad”.

Con la rebaja aplicada en el final de julio, las retenciones a las exportaciones bajaron para la carne aviar y vacuna del 6,75% al 5%; para el maíz del 12% a 9,5%, para el sorgo de 12% a 9,5%, al girasol del 7,5% al 5,5%, a la soja del 33% al 26%, y a los subproductos de soja del 31% al 24,5%.

Temas
Seguí leyendo

Argentina lidera el ranking mundial de exportaciones de maní

Agricultura en Mendoza: el Gobierno incrementó un 30% la ayuda por daños climáticos

ATM: cómo pagar online los impuestos patrimoniales 2025

Se lleva a cabo la décima jornada de audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino

Más caros y más limitados: crece el costo del seguro de autos y bajan las coberturas

La provincia de Mendoza conquista paladares daneses: el Malbec va por nuevos horizontes

ANSES: quiénes cobran este lunes 11 de agosto de 2025

El debate virtual por PSJ Cobre Mendocino continuó con múltiples opiniones sobre el impacto en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 11 de agosto de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 11 de agosto de 2025

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto
Juegos de Azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria
Crimen planificado

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria

Te Puede Interesar

Mendoza sumará 12 nuevas ambulancias al sistema de salud. 
Equipamiento

Nuevas ambulancias en Mendoza: el sistema de Salud se fortalece con la llegada de unidades de alta complejidad

Por Natalia Mantineo
Así quedó el coche tras el accidente vial. 
ruta 144

Dos turistas sufrieron un grave accidente vial en San Rafael

Por Sitio Andino Policiales
Este lunes, choferes de Uber protestaron por la competencia desleal de los taxis.
Servicio de transporte

Choferes de Uber protestaron por la falta de ganancias y la "competencia desleal" de los taxis

Por Natalia Mantineo