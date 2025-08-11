Incertidumbre en los conductores

Más caros y más limitados: crece el costo del seguro de autos y bajan las coberturas

El precio del seguro responde a siniestros, litigios y costos de reparación. Cada vez más personas optan por coberturas más económicas.

Reducción de costo en los seguros del auto.

Por Sitio Andino Economía

A pesar de la disminución en el valor de los automóviles en el mercado, el precio de las pólizas de seguro no deja de aumentar, una situación que generó incertidumbre en los conductores. Así lo aseguró el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), Daniel Salazar, quien explicó que el costo del seguro no solo depende del valor del vehículo, sino también de otros factores que se encarecieron notablemente.

Salazar mencionó tres factores principales que impulsaron el aumento de las primas: el incremento de los robos, que obligan a las aseguradoras a cubrir más siniestros; el aumento de la litigiosidad y el monto de las indemnizaciones en casos de responsabilidad civil; y la dificultad para conseguir repuestos, cuyos precios subieron más que los de los autos 0km. “Con la prima, con el precio del seguro, lo que se hace es un fondo para pagar siniestros”.

Cobertura más económica para reducir el costo

Y agregó: “Si a mí me roban un auto de 1 millón de pesos, voy a pagar un millón de pesos como asegurador. Si roban un auto de 10 millones, pagaré 10 millones y así sucesivamente. Ahora, en los casos de responsabilidad civil, cuanto más aumenta la litigiosidad y cuanto más aumentan las sentencias de los casos de responsabilidad civil, tengo que aumentar el seguro”.

En medio de esta situación, el sector de seguros se enfrentó a un panorama complejo. El director ejecutivo de la ADEAA confirmó que dos compañías importantes, Orbis y La Nueva, atraviesan por una situación crítica. Mientras la primera se encuentra en "etapa de autoliquidación", la segunda está "en la situación de inhibición y prohibición de emitir pólizas". El especialista aclaró que esta crisis particular está ligada a un mercado en retroceso, como el de los taxis y los remises, y no a una crisis generalizada en todo el sector.

Por último, para hacer frente al aumento de las primas, entre el 50% y 60% de los asegurados optó por contratar una cobertura más económica para reducir costos. Al respecto, Salazar expresó que es "notable la baja de la gente que tenía seguros más altos" y que ahora eligen pólizas más limitadas.

