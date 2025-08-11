Apertura al mundo

La provincia de Mendoza conquista paladares daneses: el Malbec va por nuevos horizontes

Con vinos de calidad, compromiso sustentable y visión a largo plazo, bodegas de la provincia de Mendoza seducen al importador Henrik Jeppesen.

Henrik Jeppesen en la provincia de Mendoza.

Samanta Domínguez desarrolló una intensa agenda de actividades organizada por Fundación ProMendoza, con el objetivo de identificar vinos mendocinos con potencial de exportación hacia sus negocios en el mercado europeo y asiático.

Durante su estadía, Henrik Jeppesen mantuvo reuniones con representantes de 16 bodegas mendocinas, en el marco de encuentros B2B, y visitas a establecimientos productivos. Además, participó en sesiones de Wine Tasting, donde pudo conocer en profundidad distintas propuestas de vinos malbec, así como opciones orgánicas y de menor graduación alcohólica, en línea con las tendencias de consumo del norte de Europa.

“Fuimos muy bien recibidos por bodegas familiares y grandes. Fue una excelente experiencia en Mendoza, con vinos y gente de gran calidad. Nuestro objetivo es empezar a exportar al mercado danés, luego al norte de Europa y eventualmente a Taiwán”, expresó Jeppesen.

image

Jeppesen es arquitecto y diseñador industrial. Aunque estuvo en Argentina hace más de 20 años, esta fue su primera visita a Mendoza, la cual calificó como una auténtica inmersión en el mundo del vino argentino.

Especial interés en bodegas de la provincia de Mendoza

Actualmente dirige un emprendimiento de importación en Dinamarca, con foco en el canal Horeca (hoteles, restaurantes y catering). Trabaja junto a su socia argentina, Samanta Domínguez, en una empresa que cuenta con un club de vinos propio con ventas directas a consumidores suscriptos. Además, organizan catas privadas en empresas, con comercialización posterior.

image

En una segunda etapa, proyectan expandirse hacia wine bars, tiendas especializadas, hoteles y restaurantes, consolidando una red de distribución sólida. Su portfolio incluye vinos de Italia, Francia y Alemania, y en menor medida de Australia, España y Estados Unidos. Sin embargo, actualmente no cuentan con ningún vino argentino, por lo que buscan incorporar vinos malbec, una categoría que consideran esencial por su prestigio internacional y su maridaje ideal con carnes rojas.

Jeppesen expresó especial interés en bodegas que ya cuenten con experiencia exportadora, preferentemente hacia Europa, y que trabajen con excelente relación calidad/precio. También valoran aquellos productores que puedan establecer relaciones comerciales estables y a largo plazo, y si bien no es excluyente, están especialmente abiertos a conocer bodegas que trabajen con métodos orgánicos y que elaboren vinos con niveles moderados de alcohol, características muy valoradas en el mercado danés.

