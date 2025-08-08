Vitivinicultura

Los aranceles de Donald Trump y la afectación al vino argentino

El vino argentino, especialmente el Malbec, enfrenta nuevos aranceles en EE.UU. que podrían afectar sus exportaciones y competitividad en el principal mercado.

image

Actualmente, la Argentina abona 0,063 dólares por litro de vino fraccionado, algo más del 1% del precio promedio de exportación. En el caso de los espumantes, el arancel asciende a 0,19 dólares por litro, mientras que para el vino a granel es de 0,14 dólares por litro; a todos estos valores hay que sumarle ahora el arancel del 10 % que entró en vigor desde ayer.

En 2024, el Malbec representó el 62% de los vinos fraccionados exportados por el país y el 59% del total en volumen, según datos del sistema Invex. Un promedio de 2.648 etiquetas con esta variedad como componente principal llegaron a 134 mercados internacionales, con Estados Unidos como principal destino: el 32,6% de participación en valor y el 31,6% en volumen. Hacia ese país, el vino argentino se comercializa a un precio promedio de 4,65 dólares por litro. El podio de compradores se completa con Reino Unido, Brasil, Canadá y México.

Particularidades y liderazgo en el comercio de vino a granel

El Malbec argentino se distingue de su homónimo francés por factores como el clima, el suelo, la genética de las plantas, el manejo de los viñedos y las técnicas de vinificación. Estos atributos lo han convertido en un varietal reconocido globalmente.

De acuerdo con un estudio del Observatorio Vitivinícola Argentino, también es determinante en las exportaciones de vino a granel: entre 2015 y 2024, estas crecieron un 27,2% en valor y un 45,81% en volumen. En 2024, el Malbec explicó el 84% del valor y el 77% del volumen de las ventas externas de este segmento. Reino Unido lidera la demanda, con más del 82% de participación en valor y el 81% en volumen, seguido por Estados Unidos, Alemania, Francia y Australia.

image
El vino argentino suma aranceles para estar presente en las góndolas de Estados Unidos

El vino argentino suma aranceles para estar presente en las góndolas de Estados Unidos

El peso de la política comercial estadounidense

Estados Unidos concentra el 26% de las exportaciones argentinas de vinos fraccionados y es, al mismo tiempo, el mercado donde se proyecta mayor crecimiento.

Sin embargo, el posible aumento de aranceles inquieta al sector. Si bien la decisión fue pospuesta, en bodegas y cámaras empresarias se advierte que un encarecimiento del producto afectaría la competitividad, incluso considerando que competidores de la Unión Europea afrontan tasas aún más altas.

Daniel Rada, director del Observatorio Vitivinícola Argentino, advirtió que “la imposición de aranceles implica menos volumen de comercio internacional” y que, aunque Australia y Chile también pasarían a pagar un 10%, “la competencia se intensificará en otros mercados”.

Las bodegas argentinas recuerdan que el país ya enfrenta barreras paraarancelarias promedio del 5% en el mundo y que Chile, por ejemplo, cuenta con acuerdos de libre comercio con 65 destinos. El estudio “Análisis del mercado de vinos de Estados Unidos y su atractividad importadora” elaborado por la cámara Bodegas de Argentina señala que este mercado presenta un consumo estabilizado, pero con creciente premiumización, lo que abre oportunidades en gamas altas, aunque con una rivalidad más intensa.

Desafíos y perspectivas

La década pasada no fue favorable para las exportaciones argentinas de vino a Estados Unidos: de 7,2 millones de cajas enviadas en 2013 se pasó a casi la mitad en 2024, con una facturación equivalente al 62% de la registrada hace diez años. La pérdida de competitividad, la menor inversión en promoción y la mayor competencia internacional explican este retroceso, compensado parcialmente con un reposicionamiento en segmentos de precios más altos.

Con la política arancelaria de Donald Trump puesta en marcha ayer se abre un escenario de interrogantes para la llegada y consolidación del vino argentino en el mercado norteamericano.

