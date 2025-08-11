"La garrafa en tu barrio": el cronograma, la documentación a presentar y cuáles son los valores

Por Sitio Andino Departamentales 11 de agosto de 2025 - 07:30
El
operativo del Gobierno de la para distribuir la provincia de Mendoza en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana, el programa visitará los distintos departamentos.
Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y Las Champas. A las 9:30. Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 11. Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 12. Rodeo de la Cruz: Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 13:30.
General Alvear
Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.
Maipú
El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9:30. El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11. El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12:30.
Las Heras
El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 9:30. El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Manzana: 11. Casa: 29. A las 10:30. El Algarrobal: Escuela nº 1-213 “Capitán Luis Candelaria”. Lavalle y San Esteban. A las 11:30.
Santa Rosa
La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9. La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 10. La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a escuela “Carlos Galigniana Segura”. A las 11.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9:30. La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11. La Estacada: Ruta Nacional Nº 40 y calle La Fé. (Ex finca Lobato). A las 12.
San Rafael
Cuadro Benegas: Paraje: Los Coroneles. A las 9. Cuadro Benegas: Escuela Nº 4-102 “Antonio Buttini”. A las 10. Cuadro Benegas: Paraje: El Vencedor. Escuela Nº 1-341 “Dr. Luis Dellepiani”. A las 12:30. Martes 12
Guaymallén
La Primavera: Ruta 20 y Callejón San Francisco. A las 9:30. Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Plaza 20 de Junio. A las 11. Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 12:30. Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 13:30.
Godoy Cruz
Tortugas: Polideportivo Filippini. Roca y Zizzias. A las 9. Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10. Tortugas: Polideportivo Los Peregrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11. Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12. Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.
Luján de Cuyo
Ugarteche: Ruta Provincial Nº 15. Calle Pública Nº 10. Kilómetro 39. A las 9:30. Ugarteche: Ruta Provincial Nº 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.´
Junín
Ingeniero Giagnoni: Delegación municipal. A las 10. Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
Rivadavia
Los Campamentos: La Forestal. Escuela Nº 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 15:30 Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 16. Los Campamentos: La Verde. Escuela Nº 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 16:30. Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.
Tupungato
Anchoris: Delegación municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 9:30.
La Paz
Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 11. La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 12:15. La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 12:25. La Menta: Refugio Zabala. A las 12:30.
San Rafael
Goudge: Escuela Nº 1-134 “Triunvirato”. A las 9. Miércoles 13
Maipú
Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 10. Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial Nº 20. Pasando edificio escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín, frente a finca Chávez. A las 11. Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial Nº 20 y ruta provincial Nº 33 (calle Las Margaritas). Espacio verde sector Noroeste. A las 12.
San Martín
Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 9:30. Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10:30. Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11:30. Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a transformador. A las 12:30.
Las Heras
El Resguardo: Barrio Álvarez Condarco. Manzana: B. Casa: 9. A las 9:30. El Plumerillo: CEDRyS Nº 17. Independencia y Maipú. A las 10:30. Panquehua: Gutierrez y Catamarca. A las 11:30.
Luján de Cuyo
Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio equipamiento. A las 9:30. Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10:30. Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
Lavalle
Costa de Araujo: Barrio Fuerza Nueva. A las 9. Costa de Araujo: Calle Morón y Urquiza. A las 9:15. Costa de Araujo: Calle Morón y Ruta Nº 142. A las 9:30. Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 10. Gustavo André: Calle Carmen y Los Olivos. A las 10:30.
Junín
Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10. Alto Verde: C.I.C. A las 11.
Rivadavia
La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9. La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.
Tunuyán
La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela Nº 1-375 “José Pedroni”. Calle Guiñazú s/n. A las 9:30. La Primavera: Centro de Salud Nº 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11. Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.
Guaymallén
Los Corralitos: Adrover 1152. A las 9:30. Colonia Molina: Predio de Enrique. Miralles s/n. A las 10:15. Colonia Segovia: Barrio Nebot. S.U.M. La Florida 9557. A las 11.
San Rafael
La Llave: Escuela nº 1-138 “Saturnino de la Reta”. A las 9. Goudge: Paraje: Aguaditas. Escuela Nº 1-442 “Colonizador Vicente López”. A las 11:30.
General Alvear
Ciudad: Barrio San Carlos. S.U.M. A las 9. Jueves 14
Guaymallén
El Bermejo: Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9:30. Belgrano: Delegación Belgrano y Pedro Molina. Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 12.
Junín
Philipps: Delegación Municipal. A las 10. Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11.
Malargüe
Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.
Maipú
Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9:30. Gutierrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva Nº 238. A las 10:30. Gutierrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 11:30.
Godoy Cruz
Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9. Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10. Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11. Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza s/n. A las 12. Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Delegación municipal Uspallata. Ruta Nacional Nº 7. Kilómetro 1147. A las 10. Polvaredas: Destacamento policial. A las 11:30. Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12:30. Puente del Inca: Playa de estacionamiento. A las 13:30.
San Martín
El Ramblón: Calle Las Violetas (Callejón Gonzalez). A las 9:30. El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 10:30. El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11:30.
San Carlos
Tres Esquinas: Calle Libertad y Cobos. A las 11. Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11:30. Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 12:30. Chilecito: Plaza distrital. A las 13.
Luján de Cuyo
Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9:30. Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10:30. Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.
Rivadavia
Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15. Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 15:30.
Tupungato
Cordón del Plata: Barrio Integración. S.U.M. A las 9:30.
Lavalle
Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial Nº 36. A las 9. Tres de Mayo: Barrio Aconcagua. Kilómetro 3328. A las 10. Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 10:30. Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 11. Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 11:30.
San Rafael
Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9. Viernes 15
Godoy Cruz
Trapiche: Barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Aguaribay. A las 9:30. Trapiche: Barrio Urundel. Cancha Bustamante. A las 10. Villa Hipódromo. La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. A las 10:30. Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. A las 11.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40. Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría Nº 33. Barrio San Martín. A las 13:30.
Tunuyán
Vista Flores: Centro de Salud Nº 98. “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9:30. Ciudad: Centro de Salud Nº 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional Nº 40. Kilómetro 84. A las 11. Ciudad: Centro de Salud Nº 171. “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12. Sábado 16
Junín
Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10. Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Las Heras
El Algarrobal de Abajo: Barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3777. A las 9:15. El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Tunuyán
Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. A las 9:30. Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 “Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 11. El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.
Rivadavia
Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9. Andrade: Playón deportivo. A las 10. Medrano: Delegación municipal. A las 11.
Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
Recorrido 2
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho: Barrio Soberanía. C.I.C. 2. A las 10. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 11. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de Mendoza garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.