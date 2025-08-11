Malargüe vibra con la gimnasia artística y sueña con el Regional

Gimnastas del Sur de Mendoza brillaron en Malargüe.

Por Claudio Altamirano







Las gimnastas del Centro de Deportes y Recreación Corpo Libero de Guaymallén se consagraron campeonas de la Copa Malargüe durante el Torneo Provincial de Gimnasia Artística, que tuvo lugar en el sur de Mendoza, en los Niveles 1 y 2 USAG.

El profesor Gustavo Ayup, anfitrión del evento celebrado este fin de semana en el Centro Polideportivo y Cultural Malal Hue, compartió con SITIO ANDINO que el torneo atrajo a 320 jóvenes atletas provenientes de clubes de toda la provincia.

Ayup destacó la relevancia de esta nueva fecha del Provincial para Malargüe, subrayando que "esto entusiasma y motiva" a las gimnastas locales. Además, es una gran oportunidad para que las niñas interesadas en la gimnasia se sumen a esta disciplina en crecimiento, algo que se reflejó el domingo en el podio, donde varias gimnastas locales lograron clasificar a la instancia final en Mendoza y están a un paso del Regional en San Juan.

gimnasia artística 2 El sostenido crecimiento de la gimnasia artística en Mendoza Walter Gambetta, presidente de la Federación Mendocina de Gimnasia, expresó su satisfacción por el evento, señalando que iniciativas como esta son esenciales para promover la gimnasia en todos los departamentos de Mendoza. El dirigente mostró optimismo por los avances en la disciplina, ya que cada vez más gimnasios logran que sus atletas "puedan federarse", lo que les permite participar en competencias oficiales y clasificarse para torneos nacionales que se celebran anualmente en distintas provincias del país.

gambetta Walter Gambetta. Julieta Contreras, secretaria técnica de la Federación Mendocina de Gimnasia, también destacó la importancia del apoyo incondicional de los padres: "Ellos siguen a sus hijas en cada torneo", lo cual es fundamental para el desarrollo formativo de las atletas. Contreras añadió que se llevan a cabo torneos interclubes mensuales y que en el segundo semestre del año tendrán lugar dos provinciales, donde las doce mejores gimnastas por nivel y categoría clasificarán al Regional en San Juan.