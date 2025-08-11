Deporte regional

Malargüe vibra con la gimnasia artística y sueña con el Regional

Trecientas veinte jóvenes atletas de diferentes puntos de la provincia de Mendoza formaron parte del evento que se desarrolló en Malargüe.

Gimnastas del Sur de Mendoza brillaron en Malargüe.

Gimnastas del Sur de Mendoza brillaron en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Las gimnastas del Centro de Deportes y Recreación Corpo Libero de Guaymallén se consagraron campeonas de la Copa Malargüe durante el Torneo Provincial de Gimnasia Artística, que tuvo lugar en el sur de Mendoza, en los Niveles 1 y 2 USAG.

El profesor Gustavo Ayup, anfitrión del evento celebrado este fin de semana en el Centro Polideportivo y Cultural Malal Hue, compartió con SITIO ANDINO que el torneo atrajo a 320 jóvenes atletas provenientes de clubes de toda la provincia.

Lee además
Paso Pehuenche.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 11 de agosto
Qué determinaron las autoridades fronterizas respecto al Paso Pehuenche este domingo 10 de agosto
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 10 de agosto

Ayup destacó la relevancia de esta nueva fecha del Provincial para Malargüe, subrayando que "esto entusiasma y motiva" a las gimnastas locales. Además, es una gran oportunidad para que las niñas interesadas en la gimnasia se sumen a esta disciplina en crecimiento, algo que se reflejó el domingo en el podio, donde varias gimnastas locales lograron clasificar a la instancia final en Mendoza y están a un paso del Regional en San Juan.

gimnasia artística 2

El sostenido crecimiento de la gimnasia artística en Mendoza

Walter Gambetta, presidente de la Federación Mendocina de Gimnasia, expresó su satisfacción por el evento, señalando que iniciativas como esta son esenciales para promover la gimnasia en todos los departamentos de Mendoza. El dirigente mostró optimismo por los avances en la disciplina, ya que cada vez más gimnasios logran que sus atletas "puedan federarse", lo que les permite participar en competencias oficiales y clasificarse para torneos nacionales que se celebran anualmente en distintas provincias del país.

gambetta
Walter Gambetta.

Walter Gambetta.

Julieta Contreras, secretaria técnica de la Federación Mendocina de Gimnasia, también destacó la importancia del apoyo incondicional de los padres: "Ellos siguen a sus hijas en cada torneo", lo cual es fundamental para el desarrollo formativo de las atletas.

Contreras añadió que se llevan a cabo torneos interclubes mensuales y que en el segundo semestre del año tendrán lugar dos provinciales, donde las doce mejores gimnastas por nivel y categoría clasificarán al Regional en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 9 de agosto

En el Día del Niño, Malargüe descentraliza la celebración

Sumate a la causa: familias de Malargüe viajan al Congreso Nacional de Diabetes

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 8 de agosto

Malargüe celebra la Noche de Cuyanía con música, tradición y solidaridad

Malargüe, capital del Newcom: se prepara para recibir el Torneo Nacional

Más móviles, tecnología y agentes para reforzar la seguridad en el Sur mendocino

Gestiones en Buenos Aires: cámaras del Sur mendocino impulsan conectividad con Chile

LO QUE SE LEE AHORA
La garrafa en tu barrio: el cronograma, la documentación a presentar y cuáles son los valores
Atención

"La garrafa en tu barrio": el cronograma, la documentación a presentar y cuáles son los valores

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto
Juegos de Azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria
Crimen planificado

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria

Te Puede Interesar

Mendoza sumará 12 nuevas ambulancias al sistema de salud. 
Equipamiento

Nuevas ambulancias en Mendoza: el sistema de Salud se fortalece con la llegada de unidades de alta complejidad

Por Natalia Mantineo
Este lunes, choferes de Uber protestaron por la competencia desleal de los taxis.
Servicio de transporte

Choferes de Uber protestaron por la falta de ganancias y la "competencia desleal" de los taxis

Por Natalia Mantineo
El robo ocurrió el fin de semana en el barrio Santa Ana de Guaymallén.
Investigación

En menos de 5 horas robaron en una casa de Guaymallén $10 millones y un arma

Por Sitio Andino Policiales