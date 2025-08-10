Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 10 de agosto

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este domingo 10 de agosto.

Qué determinaron las autoridades fronterizas respecto al Paso Pehuenche este domingo 10 de agosto

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado al tránsito este domingo 10 de agosto, para todo tipo de vehículos. Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

La medida se adopta por "no estar dadas las condiciones seguras de transitabilidad, en el sector chileno", indicaron las autoridades argentinas. Asimismo, Vialidad destacó que la Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución, por calzada en reparación en algunos sectores, hasta el límite Internacional.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 9 de agosto

Según se informó desde la coordinación de los Pasos Internacionales, el pronóstico de hoy anticipa una jornada con cielo seminublado en esa zona cordillerana.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

