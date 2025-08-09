Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 9 de agosto

La medida se adopta por "no estar dadas las condiciones seguras de transitabilidad, en el sector chileno", indicaron las autoridades argentinas. Asimismo, Vialidad destacó que la Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución, por calzada en reparación en algunos sectores, hasta el límite Internacional.

Según se informó desde la coordinación de los Pasos Internacionales, el pronóstico de hoy anticipa una jornada sin precipitaciones y un cielo seminublado en la zona cordillerana sur.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.