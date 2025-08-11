Por cuarto año consecutivo

La Municipalidad de Mendoza vuelve a liderar el ranking nacional de apertura de datos

Con 100% de cumplimiento en todas las categorías, la Municipalidad de Mendoza fortalece su vínculo con la ciudadanía

Departamentales

Una vez más, por cuarto año consecutivo, la Municipalidad de Mendoza obtuvo el primer puesto en el Índice Nacional de Datos Abiertos elaborado por la Open Knowledge Foundation Argentina (OKF), alcanzando el 100% de cumplimiento en todos los conjuntos de datos evaluados.

Este Índice mide la apertura de información pública en 16 categorías fundamentales, como presupuesto, obra pública, contrataciones, ambiente, transporte, género, entre otras; y se ha consolidado como una herramienta objetiva para evaluar cuán comprometidos están los gobiernos con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a los datos.

Una de las principales novedades que tuvo el Índice este año fue la incorporación de un nuevo eje temático: la adopción de inteligencia artificial (IA) en el sector público. Por primera vez, el relevamiento incluyó preguntas específicas para evaluar si los gobiernos locales cuentan con estrategias de gobernanza y reglamentación, si forman a sus equipos en nuevas tecnologías, si promueven el desarrollo e innovación, y qué tan abiertos son los datos vinculados a estos procesos.

Comité local de la IA desde la Municipalidad de Mendoza

En este nuevo campo, la Ciudad no solo respondió con información actualizada y de acceso abierto, sino que además compartió datos sobre la creación de su Comité Local de IA, una experiencia pionera a nivel nacional. El reconocimiento no es casual: es el resultado de una política pública que entiende que abrir datos no es un fin en sí mismo, sino una condición para que la innovación tecnológica tenga legitimidad, participación ciudadana y control democrático.

En la Ciudad de Mendoza, esa convicción se volvió cultura. Desde que se adhirió a la Ley Provincial N.º 9070 de Acceso a la Información Pública a fines de 2019, el crecimiento ha sido sostenido. Pasamos de 28 solicitudes de acceso en 2020 a 78 en 2024, y en lo que va del 2025 ya recibimos 54. Cada pedido procesado representa una ciudadanía que pregunta, una gestión que responde y un vínculo institucional que se fortalece.

La Municipalidad de Mendoza sostiene políticas de apertura

En contextos donde la confianza pública suele erosionarse, sostener políticas de apertura durante tantos años consecutivos es una forma concreta de recuperar legitimidad. Este índice no es solo un ranking: es la manera que el municipio elige para medirse, para no relajarse y para no conformase.

Algo importante para destacar, es que este año la provincia de Mendoza es la única del país que tiene más de un municipio en el podio con puntaje perfecto. Junto con la Ciudad, Godoy Cruz y Luján de Cuyo también obtuvieron el 100% de cumplimiento. Es un hecho que habla no solo de gestiones comprometidas, sino también de la integridad de nuestro ecosistema institucional.

