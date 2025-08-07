Una Expo con conciencia: educación, solidaridad y sustentabilidad en un mismo espacio

El evento en educación se realizará en la Nave Cultural.

La Municipalidad de Mendoza vuelve a ser el epicentro de la Expo Educativa , el evento en educación más convocante de la provincia en materia de orientación vocacional. Bajo el lema “Caminos por descubrir”, desde este jueves 7 al sábado 9 de agosto , estudiantes de nivel secundario, jóvenes y adultos podrán acceder a toda la oferta de carreras, tecnicaturas y oficios que brindan universidades e institutos de educación superior, públicos y privados, con sede en Mendoza.

La feria, que comienza este jueves 7, se desarrollará en La Báscula de la Nave Cultural Mendoza en formato presencial e interactivo. Contará con actividades que buscan facilitar el diálogo entre futuros ingresantes y estudiantes o docentes de cada institución. Las tradicionales islas 360º ofrecerán información personalizada; habrá charlas, talleres, propuestas lúdicas y foodtrucks para hacer de la experiencia una jornada enriquecedora y dinámica.

General Alvear Educación y contención en riesgo: la Escuela Especial de Bowen frente al veto a la Ley de Discapacidad

Entrevista Gabriel Fidel en Aconcagua Radio: "No voy a entrar en el debate político, pero sí defender cuál es el debate de la educación"

Este año, la Expo Educativa suma una iniciativa solidaria para fortalecer el acceso igualitario a la educación : se invita a los y las asistentes a donar útiles escolares (lápices, lapiceras, reglas, cuadernos, carpetas, mochilas o cartucheras en buen estado). Todo lo recolectado será entregado a estudiantes de escuelas públicas de zonas rurales de la provincia.

Además, vuelve a decir presente la propuesta “Expo Cero Papel” , que fomenta un evento más sustentable . En esta edición, también se recolectarán materiales reutilizables para ser aprovechados por asociaciones que promueven prácticas sostenibles.

En esa misma línea, la Red Andina de Bibliotecas Universitarias (RADBU) estará impulsando la campaña “Libros Libres”, una acción para compartir libros usados y darles una nueva vida, democratizando el acceso al conocimiento.

image

Transporte gratuito para estudiantes

La Subsecretaría de Transporte brindará transporte gratuito para estudiantes de 4°, 5° y 6° año de escuelas secundarias orientadas, técnicas y privadas, así como para estudiantes de 3º año de la modalidad de jóvenes y adultos. También está contemplado el beneficio para alumnos de los mismos niveles dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo.

image

Una web que acompaña todo el año en educación

La experiencia educativa continúa en el portal oficial Expo Educativa, donde se puede acceder a información sobre carreras, oficios y orientación vocacional en cualquier momento del año.

La plataforma está organizada en seis áreas de interés: artes y diseño; básicas y naturales; tecnológicas; sociales y humanas; salud y económica y jurídica. Se puede filtrar por tipo de institución, duración de la carrera y acceder a contenidos de apoyo para quienes aún están explorando su vocación.

Como novedad, se realizaron mejoras para que el sitio sea más accesible: se optimizó el funcionamiento con lectores de pantalla y se ajustó el contraste y los colores para facilitar la navegación de personas con baja visión.

Para consultas, comunicarse al mail [email protected].